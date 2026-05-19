Bărbatul arestat și extrădat din Rusia fusese condamnat pentru mai multe infracțiuni

Un bărbat de 65 de ani, urmărit internațional și inclus pe lista Most Wanted pentru infracțiuni grave, a fost extrădat din Rusia și adus în România, luni, de Poliția Română, informează portalul de știri News.ro.

Potrivit Poliției Române, bărbatul născut în Republica Moldova a fost condamnat la 12 ani și 6 luni de închisoare pentru constituirea și sprijinirea unei grupări de crimă organizată, deținere ilegală de muniție destinată armelor de război, instigare la omor calificat, instigare la deținerea de bancnote false pentru punerea în circulație și conducerea unui autoturism cu permis suspendat.

Vasile Rodideal, infractorul de pe lista Most Wantes, a fost adus în România

Extradarea acestuia a fost posibilă prin colaborarea dintre Centrul de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Poliției Române și autorități judiciare din mai multe state.

„Poliția Română a adus în țară un bărbat, de 65 de ani, născut în Moldova, urmărit internațional din categoria Most Wanted”, a declarat instituția într-un comunicat oficial luni seară.

După sosirea în România, bărbatul a fost transferat într-o unitate de detenție, unde urmează să își ispășească pedeapsa conform mandatului de executare emis.

În urmă cu un an, unul dintre cei mai căutați infractori români a fost prins tot la Moscova și extrădat ulterior din Rusia. Interpolul îl vâna de mai bine de 10 ani.

