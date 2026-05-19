Bărbatul arestat și extrădat din Rusia fusese condamnat pentru mai multe infracțiuni

Un bărbat de 65 de ani, urmărit internațional și inclus pe lista Most Wanted pentru infracțiuni grave, a fost extrădat din Rusia și adus în România, luni, de Poliția Română, informează portalul de știri News.ro.

Potrivit Poliției Române, bărbatul născut în Republica Moldova a fost condamnat la 12 ani și 6 luni de închisoare pentru constituirea și sprijinirea unei grupări de crimă organizată, deținere ilegală de muniție destinată armelor de război, instigare la omor calificat, instigare la deținerea de bancnote false pentru punerea în circulație și conducerea unui autoturism cu permis suspendat.

Vasile Rodideal, infractorul de pe lista Most Wantes, a fost adus în România

Extradarea acestuia a fost posibilă prin colaborarea dintre Centrul de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Poliției Române și autorități judiciare din mai multe state.

„Poliția Română a adus în țară un bărbat, de 65 de ani, născut în Moldova, urmărit internațional din categoria Most Wanted”, a declarat instituția într-un comunicat oficial luni seară.

După sosirea în România, bărbatul a fost transferat într-o unitate de detenție, unde urmează să își ispășească pedeapsa conform mandatului de executare emis.

În urmă cu un an, unul dintre cei mai căutați infractori români a fost prins tot la Moscova și extrădat ulterior din Rusia. Interpolul îl vâna de mai bine de 10 ani.

Comentarii (1)
Avatar comentarii

FreeWokeNoReligion 19.05.2026, 10:30

Bun. Acum după ce a fost arestat ar trebui trimis să lupte în Ucraina împotriva agresorului fascist ruSS. Să apere Ucraina + România + EUropa = love . Slavă Ucraina !

Sorin Grindeanu a vorbit în secret cu Nicușor Dan, iar cele 11 cuvinte răsună în România: „Domnia sa...". I-a dat replica la care nimeni nu se aștepta vreodată
Doctorii nu l-au putut dezbrăca, în ambulanță, pe Alexandru, după ce a fost găsit în pădure, pentru că „hainele erau lipite pe el. De apă și noroi", a povestit tatăl. Ce au decis părinții copilului, după ce băiatul s-a întors acasă
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
Detaliul de care nu vorbește nimeni! Ce a ieșit la iveală despre femeia care ar putea să îi ia locul lui Ilie Bolojan. Cine este, de fapt, Delia Velculescu, "doamna de fier" dorită de Nicușor Dan la Guvern
Ultima oră! Știrea care a aruncat showbiz-ul în aer! E, fără dubiu, Bomba anului la PRO TV, ultimul lucru la care ne așteptam vreodată! Au anunțat acum
E de nerecunoscut! Cum arăta Gina Pistol înainte de operațiile estetice
Emil Gânj, condamnat pe viață. Ce s-a întâmplat în procesul celui mai căutat infractor din România
Emil Gânj, condamnat pe viață. Ce s-a întâmplat în procesul celui mai căutat infractor din România
Ce ne așteaptă dacă președintele nu reușește să facă un guvern stabil. Economistul Radu Nechita: „România merge pe urmele Greciei"
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Cum a apărut Brigitte Pastramă pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Cannes 2026: „A avut curaj". Prezentă la lansarea filmului „Fjord" al lui Cristian Mungiu, în care joacă Sebastian Stan
Finala „Desafio: Aventura" 2026. Cine sunt cei trei concurenți care luptă în seara asta pentru premiul de 150.000 de euro
Rochia care a lăsat mască festivalul de la Cannes! Cum s-a afișat actrița Ana Bodea pe covorul roșu
Record pentru Brâncuși: sculptura "Danaida", vândută cu 107,6 milioane de dolari la Christie's
DA DA, vine bebe!!! Știrea momentului în showbiz-ul din România! Cea mai bună veste despre cel mai iubit, talentat și adorat bărbat român! Stai să vezi cine e, de fapt, mama copilului!
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
Îl mai știți pe „Bam Bam"? A spălat geamuri în „Petroșani", apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
Isărescu desființează ideea de premier tehnocrat: „Vorbești în gol, în deșert"
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
EXCLUSIV | Dovada că Andreea Bălan și Petrișor Ruge nu mai colaborează! Imaginile care nu mint. Cu cine l-a înlocuit artista
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
1 iunie vine cu modificări la plata concediilor medicale! Categoriile care vor fi plătite și în prima zi
Primul Ordin European de Merit: Merkel, Sandu și Zelenski, printre laureați
Cel puțin 131 de decese în urma epidemiei de Ebola. SUA introduce o serie de măsuri pentru a preveni pătrunderea bolii în țară
Radu Miruță la Interviurile Libertatea: Armata nu are încă banii pentru a putea semna contractele de apărare prin SAFE
Ciprian Ciucu a dezvăluit întrebarea pusă de Nicușor Dan către PNL la consultări: I-am spus că e o variantă proastă. Era surprins și îngrijorat. Poate nu mai mergem
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Dezastrul de la Atena, momentul de cotitură în sezonul Universităţii Craiova: „Urăsc să pierd, dar dacă pierd mai bine o fac în acest fel" Dezvăluiri din vestiar: „Nu putem juca în Conference, o să luăm campionatul!"
Băutura, mai periculoasă decât se credea: zeci de boli nu ar exista fără consumul de alcool. Cum își poate reveni organismul
