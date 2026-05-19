Două avioane F-16 au fost ridicate de urgență după atacurile Rusiei la granița României

Marți, 19 mai, forțele ruse au lansat un nou val de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropiere de granița cu România, în județul Tulcea, potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN).

„Două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat la ora 01.45 de la Baza 86 Aeriană Fetești”, a transmis MApN.

Locuitorii din Tulcea au primit mesaj RO-Alert după atacurile Rusiei la granița României cu Ucraina

La ora 02.05, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea. Alerta aeriană s-a încheiat la ora 02.57, fără a fi detectate semnale radar în spațiul aerian românesc.

„Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din N județului Tulcea, fiind transmis, la ora 02.05, mesaj RO-Alert”, a mai transmis Ministerul Apărării Naționale.

Radarele au urmărit un grup de drone care a lovit portul Ismail, din Ucraina. MApN continuă să informeze în timp real structurile aliate internaționale despre aceste situații și menține un contact permanent cu acestea.

Rusia a atacat din nou Ucraina cu drone

Harkov a fost din nou ținta unui atac cu drone lansat de forțele ruse, în urma căruia mai multe clădiri rezidențiale au fost avariate.

Autoritățile din Ucraina au anunțat că cel puțin 10 clădiri au fost avariate, după cel mai recent atac al Rusiei cu drone. O persoană ar fi rămas prinsă sub dărâmături, în timp ce echipele de intervenție au fost mobilizate în zonă pentru operațiuni de salvare și evaluarea distrugerilor.

