Prognoză meteorologică pentru intervalul 30 decembrie, ora 10.00 – 31 decembrie, ora 8.00

Cerul va fi variabil, cu înnorări la începutul nopții, când vor fi posibile fulguieli. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 5 grade Celsius, iar cea minimă va fi de -7… -4 grade Celsius.

Prognoză meteorologică pentru intervalul 31 decembrie, ora 8.00 – 31 decembrie, ora 20.00

Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general moderat, cu viteze de 30… 35 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 3 grade Celsius. Municipiul București NU se va afla sub incidența unui mesaj meteorologic general de vreme severă.

După un val de aer polar, vremea se îndreptă în primele zile ale Anului Nou, iar meteorologii anunță temperaturi peste cele specifice datei din calendar în toată țara, arată prognoza Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) pentru perioada 29 decembrie 2025 – 25 ianuarie 2026, publicată marți, 30 decembrie.



