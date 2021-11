Dean Stockwell a murit. Actorul din „Quantum Leap” și „Air Force One” avea 85 de ani

Pentru aceeași sursă, familia actorului a precizat că acesta a murit din cauze naturale la vârsta de 85 de ani. Cu o carieră de peste 70 de ani, acesta a jucat în multe proiecte, în multe filme precum „Blue Velvet”, „Dune”, „Paris, Texas”, „To Live and Die in L.A.”, „The Player”.

Dean Stockwell a fost nominalizat la Oscar și a câștigat Globul de Aur

În 1988, Dean Stockwell a primit o nominalizare la Premiile Oscar pentru interpretarea rolului secundar The Tiger din „Married to the Mob/ Cu mafia pe urme”.

Rolul lui Al Calavicci din serialul „Quantum Leap/ Capcana timpului”, care a fost difuzat în cinci sezoane (1989 – 1993), i-a adus actorului un Glob de Aur în 1990 și mai multe nominalizări la Primetime Emmy.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Totodată, regretatul actor a fost premiat la Cannes pentru interpretare în 1959 („Compulsion”) şi 1962 („Long Days Journey Into Night”).

În 1992, Dean Stockwell a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame.

Foto: Hepta, Profimedia

Citeşte şi:

Anamaria Prodan l-a avertizat pe Laurențiu Reghecampf prin intermediul avocaților: „Alegerile ieftine o să-l coste foarte scump”

Ce relație a fost, de fapt, între Ramona Bădescu și Alain Delon. „Nu cu toți bărbații pe care i-am plăcut am avut o iubire”

Claudia Ghițulescu a cunoscut-o pe amanta soțului. Și-a revenit greu după divorț: „Era angajata lui. Am și îmbrățișat-o”

PARTENERI - GSP.RO FOTO „Micul Hercule” este de nerecunoscut! Cum arată în prezent copilul forțat de tatăl său la extrem

Playtech.ro Familia SECRETĂ a lui Petrică Mîțu Stoian. Legătura neștiută cu ‘Tezaurul uman viu’

Observatornews.ro Momentul în care o tânără este înjunghiată într-un supermaket din Cluj, filmat de camere. Imaginile atacului terifiant

HOROSCOP Horoscop 9 noiembrie 2021. Peștii ar fi bine să își domolescă impulsul de a se război cu cei care se opun planurilor lor

Știrileprotv.ro Haos în Europa. Autoritățile sunt depășite de situație

Telekomsport FRF i-a făcut o ofertă lui Adrian Ilie: ”M-au căutat de curând”. Ce post i-a fost propus

PUBLICITATE Cele mai frecvente mituri despre nutriția și sănătatea animalelor de companie, demontate de specialiștii Pedigree România