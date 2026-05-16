Vladimir Putin simplifică acordarea cetățeniei ruse pentru locuitorii din Transnistria

Președintele rus a semnat un decret care simplifică procedura de obținere a cetățeniei pentru locuitorii din regiunea separatistă transnistreană a Republicii Moldova, controlată de Rusia.

Potrivit noilor reguli, persoanele eligibile nu vor mai fi obligate să îndeplinească mai multe condiții impuse anterior pentru obținerea cetățeniei ruse.

Nu mai sunt necesare testele și rezidența în Rusia

Conform decretului, solicitanții din Transnistria vor putea sări peste cerințele privind rezidența în Rusia, testele de istorie și educație civică, precum și dovada cunoașterii limbii ruse.

Regiunea separatistă transnistreană este controlată de autorități susținute de Moscova încă din anii 1990 și depinde în mare măsură de sprijinul politic și economic al Rusiei.

În trecut, liderii locali au cerut în repetate rânduri ajutor din partea Moscovei.

Rusia folosește de ani de zile politica „pașaportizării”

Autoritățile ruse utilizează de mult timp acordarea accelerată a cetățeniei ruse pentru a-și consolida influența în teritorii ocupate sau controlate de regimuri proruse.

Putin a semnat decrete similare și pentru alte regiuni separatiste. În mai 2025, Rusia a simplificat procedura de acordare a cetățeniei pentru locuitorii din Abhazia și Osetia de Sud, teritorii separatiste susținute de Moscova.

De asemenea, pe 4 martie, liderul de la Kremlin a prelungit pe termen nelimitat procedura simplificată pentru acordarea cetățeniei ruse în teritoriile ocupate din Ucraina.

Natalia Iurlova, avocat al organizației neguvernamentale Donbas SOS, a declarat pentru Kyiv Independent că noul decret urmărește extinderea influenței ruse. „Scopul noului decret este de a le elibera pașapoarte câtor mai multe persoane, exercitând presiuni asupra lor”, a afirmat aceasta.

Între timp, autoritățile instalate de Rusia în regiunea ocupată Herson din Ucraina îi obligă pe părinți să obțină pașapoarte rusești, altfel riscând să își piardă drepturile parentale, potrivit Centrului pentru Rezistență Națională din Ucraina.

În 2022, la câteva luni după declanșarea războiului în Ucraina, Vladimir Putin a semnat un decret care facilita obținerea cetățeniei ruse de către străini dacă se înrolează în armata țării.

