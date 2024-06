Declarați incompatibili, doi primari din Timiș și-au pus feciorii să candideze în locul lor: „Eu voi fi primar și când nu voi mai fi”

Printr-o sentință definitivă a Tribunalului Timiș din 27 aprilie 2024, candidatura din partea PSD-PNL pentru un nou mandat a primarului din orașul Recaș, Pavel Teodor, a fost respinsă din cauza unei decizii ANI. Teodor Pavel a fost declarat în conflict de interese pentru că în anul 2018 a semnat un contract prin care primăria a închiriat, fără licitație publică, un teren de 150 mp firmei al cărei acționar era soția sa.

Chiar dacă primarului, ales în 2012, i-a fost interzisă candidatura pentru un nou mandat, pe buletinul de vot de la alegerile pentru funcția de primar al orașului Recaș se va găsi tot un membru al familiei Pavel. E vorba de fiul primarului, Adrian Aurel Pavel.

„Eu nu comentez o sentință, dar mi se pare că prea ușor mi-a fost luat dreptul de a fi ales. Normal că a fost o decizie de familie (n.r. – candidatura fiului). Ne-am consultat, nu a fost luată o decizie de pe o zi pe alta. Mă gândesc că oamenii sunt mulțumiți de mine și cred că e și dorința lor ca eu să fi continuat munca”, a declarat primarul Teodor Pavel pentru Libertatea.

„Pentru mine nu mai este un secret să conduci o administrație”

Edilul din Recaș este convins că odată cu scoaterea sa din joc, adversarii lui jubilează, dar speră că oponenții „își freacă mâinile de bucurie degeaba”. „Dacă iese, cum să nu-l învăț? Am pretenția că după trei mandate cunosc toate dedesubturile din administrație și chiar cunosc meseria. Pentru mine nu mai este un secret că conduci o administrație publică locală cum nu a fost niciun secret să conduc o fermă, baza de recepție, sau SRL-ul meu cu 30 de angajați. Deci chiar mă simt pregătit și sigur că o să-l ajut, că doar îl ajut pe băiatul meu, nu-l ajut pe unul străin. Și chiar dacă ar fi străin, aș putea să-l ajut, fără probleme, în folosul comunității”, susține Teodor Pavel.

Primarul din Recaș mai spune că nu s-a gândit la funcția din care o să îl ajute pe fiul său, dar și dacă o face „din postura de voluntar”, nu vede nicio problemă în asta. Întrebat în ce măsură va continua să fie, de facto, primar, prin intermediul fiului, Teodor Pavel a explicat: „Am mai făcut afirmația asta, că eu voi fi primar la Recaș și când nu voi mai fi. Când am folosit cuvintele astea, mă gândeam că o să povestească lumea că «asta și astea sunt făcute de Pavel». Până când am venit eu la primărie, la Recaș se vorbea de primarul Deliu. Eu mă gândeam că lumea va vorbi că am lăsat ceva în urma mea și cred că în mandatele mele, Recașul a cunoscut cele mai mari investiții din istoria existenței sale”, spune primarul din Recaș.

„Poate nu ați auzit bine: 90 la sută”

Judecat pentru abuz în serviciu într-un dosar în care foștii șefi ai Poliției Timiș au fost acuzați că au mutat abuziv un polițist de la Rutieră care „încurca apele” în Recaș și amenda pe cine „nu trebuia”, primarul din Recaș a fost condamnat de Curtea de Apel Timișoara la închisoare cu executare, dar în final a fost achitat la Înalta Curte de Casație și Justiție. Curtea Supremă i-a achitat pe toți inculpații din dosar după ce a înlăturat din probatoriul anchetatorilor toate interceptările pentru că au fost realizate de SRI și acest lucru a fost considerat ilegal conform deciziei CCR, fiind, de asemenea, înlăturate toate declarațiile inculpaților care făceau referire la acele convorbiri.

Teodor Pavel a declarat pentru Libertatea că dacă nu i s-ar fi interzis să candideze, ar fi câștigat alegerile cu 90 la sută din voturi. În privința șanselor pe care le are fiul său, Teodor Pavel nu are emoții, dar crede că realegerea va depinde doar de realizări. „Dacă câștigă și se inițiază, o să vadă peste patru ani dacă merită să mai fie ales sau s-a terminat cu numele de Pavel la Primăria Recaș”, a încheiat primarul din Recaș.

Adrian Aurel Pavel, candidatul PSD la Primăria Recaș, nu a putut fi contactat. Pe Facebook, Pavel junior are doar două postări de campanie. Într-una se prezintă cetățenilor, folosind de șase ori expresia „tatăl meu”. „Crescând în mijlocul acestei comunități, am avut privilegiul să fiu înconjurat de experiența și devotamentul celui mai de seamă om pe care îl cunosc, tatăl meu, Pavel Teodor, actualul primar al orașului nostru. Tatăl meu nu este doar o figură publică sau un lider al comunității, ci și un mentor și un model pentru mine”, spune candidatul PSD în postare.

„Ca să fie continuitate, am ales această soluție”

O altă situație din Timiș în care un primar a cărui candidatură a fost invalidată și l-a pus pe fiul său să candideze este la Șandra. După un mandat de viceprimar și trei de primar, Luchian Savu a trecut în perspectiva alegerilor locale din acest an de la PNL la PSD. Candidatura i-a fost însă invalidată tot din cauza unei decizii ANI. „Din păcate, în urmă cu 12 ani, am participat, fără să am hotărâre de Consiliu Local la două-trei ședințe la școală, neremunerat”, explică primarul din Șandra sursa problemelor sale.

Rămas în imposibilitatea de a candida, Luchian Savu a reușit să îl impună candidat în locul său, din partea PSD-PNL, pe fiul său, Natanael Savu. „Sunt foarte multe proiecte pe fonduri europene și ca să fie continuitate, am ales această soluție. Sperăm să fie câștigătoare”, a declarat Luchian Savu pentru Libertatea.

Primarul speră ca fiul său să câștige. „Voi fi în echipă. Sunt pe lista de consilieri. Deocamdată candidez cu echipa la Consiliul Local și după alegeri vom lua o decizie. Important e ca proiectele care sunt în derulare, și nu sunt doar astea, să continue”, a declarat Luchian Savu, potrivit căruia fiul său, fost angajat al Societății de Transport Public Timișoara, „nu e străin de administrație”.

„Proiectele continuă”

Natanael Savu nu a putut fi contactat de Libertatea pentru un punct de vedere, dar din imaginile postate pe rețelele de socializare se poate vedea că Savu junior și echipa de campanie se prezintă alegătorilor în tricouri inscripționate cu „Proiectele continuă”. De asemenea, imaginile arată că Natanael Savu, care candidează din partea PSD-PNL, este însoțit în campanie de tatăl său.

„Pentru mine ar fi o onoare să slujesc comunitatea noastră şi să duc la bun sfârșit toate proiectele începute, dar şi să demarez noi proiecte, care să ajute la modernizarea celor două localități, Şandra şi Uihei. Vreau să vă asigur de implicarea mea continuă în dezvoltarea pe care ne-o dorim cu toții. Sunt conștient că mă așteaptă multe provocări, dar am certitudinea că prin voință, multă muncă și multă implicare, împreună vom contribui la îndeplinirea tuturor obiectivelor pentru binele comunei noastre”, este unul dintre puținele mesaje de campanie ale lui Natanael Savu, de pe Facebook.

„Ideea de democrație se duce de râpă”

Președintele Academiei de Advocacy, Radu Nicosevici, susține că atât timp cât candidatura a fost depusă în termen și îndeplinește condițiile cerute de lege, nu este o problemă legală, dreptul de a fi ales fiind garantat de Constituție.

Nicosevici spune însă că jocul democratic este afectat de astfel de situații, mai ales în comunitățile mici. „Teoretic, din punct de vedere legal, nu e niciun fel de problemă. Din punctul de vedere al elementelor de democrație, atâtea câte sunt la Recaș sau Șandra, ideea de democrație se duce de râpă. Ce o să zică lumea? Și-o lasă (n.r. – primăria) din tată în fiu”, a declarat Radu Nicosevici.

Alfred Simonis, președinte al PSD Timiș, din partea căruia candidează cei doi fii de primari, spune că nu există niciun fel de problemă în cazurile Recaș și Șandra. „Mergem la un examen în fața electoratului și indiferent de ce legătură de rudenie este între un candidat și fostul primar, oamenii vor hotărî”, a spus Alfred Simonis, potrivit căruia există exemple din anii trecuți în care copiii unor primari au pierdut alegerile.

