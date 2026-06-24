ANAF face precizări pentru românii cu venituri din străinătate

Românii care au realizat venituri în străinătate pe parcursul anului 2025 și nu le-au inclus în Declarația Unică (Formularul 212) riscă să fie taxați din oficiu de Fisc. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat începerea corelării datelor transmise de autoritățile fiscale externe și transmiterea notificărilor de conformare către persoanele vizate.

Contribuabilii aflați în această poziție au în continuare posibilitatea de a-și regla situația financiară fără penalități majore, prin parcurgerea unor pași clari și depunerea unei declarații rectificative.

De ce nu au apărut veniturile din străinătate în Declarația Unică precompletată

Mulți contribuabili au fost induși în eroare de faptul că, la momentul completării Declarației Unice pentru veniturile din 2025, datele privind banii câștigați peste hotare nu figurau în sistemul informatic.

Reprezentanții ANAF explică faptul că această situație este una procedurală și normală:

„Informațiile privind veniturile obținute din alte state nu au fost disponibile la momentul precompletării Declarației unice, deoarece autoritățile fiscale străine transmit aceste date după expirarea termenului de depunere din România.”

Prin urmare, chiar și în cazul descărcării formularului gata completat de ANAF, exista obligația legală de a adăuga manual sumele obținute în afara țării, conform prevederilor din Codul Fiscal (art. 122 din Legea nr. 227/2015). Termenul-limită pentru această raportare a fost data de 25 mai 2026.

Cum îți poți actualiza situația fiscală: Formularul 212 și declarația rectificativă

Pentru românii care au omis să raporteze aceste sume până la termenul din mai, ANAF pune la dispoziție variante prin care măsurile punitive să fie evitate. Există două metode, în funcție de istoricul din acest an:

Dacă nu ați depus deloc Declarația Unică: Trebuie să transmiteți de urgență Formularul 212 completat cu toate veniturile realizate în 2025 (atât cele din România, cât și cele din străinătate).

Dacă ați depus deja declarația, dar fără veniturile externe: Trebuie să depuneți o declarație rectificativă.

Unde și cum se depun documentele

Fiscul pune la dispoziție trei modalități prin care poți transmite actele:

Online: Prin intermediul serviciului Spațiul Privat Virtual (SPV) – cea mai rapidă metodă.

Fizic: La sediul organului fiscal de domiciliu.

Prin poștă: Cu confirmare de primire.

Ce se întâmplă dacă primești notificare de la ANAF

Persoanele care reiese că au realizat venituri din afara țării, dar nu le-au declarat, vor primi notificări oficiale de la ANAF. Inspectorii fiscali oferă astfel o perioadă de clarificare înainte de a trece la măsuri drastice. Contribuabilii pot prezenta documente justificative sau explicații pentru a-și demonstra situația.

În cazul în care ignorați notificarea, ANAF va stabili din oficiu impozitele pe care le datorezi statului român. Totuși, legislația oferă o plasă de siguranță de ultim moment:

„Chiar și după emiterea unei decizii de impunere, contribuabilii au la dispoziție 60 de zile pentru a depune Declarația unică, iar decizia emisă anterior de către fisc va fi anulată”, precizează ANAF.

Pentru a evita penalitățile de întârziere și birocrația unei impuneri din oficiu, recomandarea inspectorilor este să accesezi contul din SPV și să depui rectificarea înainte ca instituția fiscală să demareze procedurile de control.

Ce este Declarația Unică

Declarația Unică (Formularul 212) este documentul fiscal oficial prin care persoanele fizice din România raportează la stat veniturile obținute suplimentar sau din alte surse decât cele salariale. Scopul acesteia este centralizarea tuturor câștigurilor realizate în mod independent, în vederea stabilirii și definitivării impozitului pe venit, precum și a contribuțiilor sociale obligatorii (cum sunt cele pentru pensie – CAS și pentru sănătate – CASS).

Prin acest mecanism, statul român aplică principiul auto-impunerii. Fiecare cetățean are responsabilitatea legală de a-și calcula, declara și plăti obligațiile către bugetul public, fără ca aceste taxe să fie reținute automat de un angajator.

Cine trebuie să o completeze formularul 212

Formularul 212 trebuie completat de toate persoanele fizice care obțin venituri extra-salariale, individual sau într-o formă de asociere, atât din România, cât și din străinătate. Pentru românii care trebuie să își declare venituri este esențial să știe și cum se completează Declarația Unică (formularul 212).

Categoriile de persoane obligate să depună formularul:

Persoanele care obțin venituri din activități independente (PFA, PFI, profesii liberale);

Proprietarii care obțin bani din chirii (cedarea folosinței bunurilor);

Cei care realizează câștiguri din investiții, dividende sau dobânzi;

Persoanele care tranzacționează criptomonede sau acțiuni pe burse;

Românii care lucrează sau realizează profituri peste hotare și care intră sub incidența legislației de raportare în România;

Persoanele fără venituri, dar care optează voluntar pentru plata CASS pentru a dobândi calitatea de asigurat în sistemul medical.

Ce sancțiuni se aplică în cazul românilor care nu au depus Declarația Unică

Nedepunerea documentului la termen constituie contravenție. Persoanele care omit sau refuză să declare aceste sume riscă o amendă contravențională cuprinsă între 50 și 500 de lei.

Consecințele financiare pe termen lung sunt însă mult mai severe:

Impunerea din oficiu: În cazul ignorării notificărilor transmise de Fisc, inspectorii ANAF vor calcula automat taxele (impozit, CAS, CASS) pe baza datelor deținute de la angajatori sau de la autoritățile din străinătate.

Dobânzi și penalități de întârziere: Pentru fiecare zi care trece de la termenul de 25 mai 2026 și până la plata efectivă a datoriilor, statul va aplica penalități suplimentare, mărind considerabil suma totală de plată.

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