Din cauză că nu au suficiente combinezoane (echipamente de protecție pentru ei), medicii nu le schimbă când consultă pacienții nediagnosticați, unul după altul, și-i pun pe aceștia în pericol.

Câtă vreme nu știu rezultatul analizelor pentru pacienți, medicii ar trebui să respecte procedurile ca și cum fiecare dintre cei consultați ar fi purtător de coronavirus.

Un alt lucru reclamat de medici este faptul că circuitele în spital sunt deficitare și ”După ce ne-am dezechipat am trecut pe holul ăla din spate, printre pacienți”. Iar coronavirusul poate fi luat, de pildă, prin strănut.

Conducerea și specialiștii din spital nu au comentat ceea ce susțin medicii.

Unul dintre dialogurile dintre medici. Conversația integrală o puteți citi în articol

Ieri, la ”Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Matei Balș” a fost adus primul pacient confirmat cu coronavirus din România. Altor zeci de oameni, cu sau fără simptome, li s-au prelevat analize.

Chiar din această primă zi, descriu medicii din spital, a devenit clară lipsa de organizare și ”am ajuns să ne temem pentru siguranța noastră și a pacienților”, spun ei.

Conversațiile pe WhatsApp au început ieri devreme și au continuat cu apeluri telefonice pe tot parcursul zilei. ”Azi ne blocasem cu 25 de oameni care așteptau rezultatul la coronavirus. Unii de ieri. Nemâncați. Fără pastile. Vai mama lor”, a comunicat un medic epidemiolog din Balș unui coleg.

I-am băgat pe cei simptomatici la asimptomatici. Nu mai erau bețe pt recolare. Și de la 14 nu mai aveam asistentă. Medic epidemiolog din spitalul Balș:

Doctorii, atât cei din spital, cât și cei din afară, cu care au discutat, au solicitat ziariștilor Libertatea ”păstrarea confidențialității”. Conform propriilor spuse, ei se tem de repercusiuni, pentru că, așa cum au observat foarte mulți dintre cei familiarizați cu sistemul medical, aceiași trei oameni care au asigurat publicul după Colectiv că răniții au toate condițiile sunt astăzi principalii comunicatori ai Guvernului pentru criza de coronavirus: Raed Arafat, Alexandru Rafila și Adrian Streinu-Cercel. Ultimul este directorul Spitalului Balș.

Adrian Streinu-Cercel este cel care, imediat după dezvăluirile de după Colectiv ale Gazetei Sporturilor legate de infecțiile nosocomiale, a adus în spațiul public varianta că informațiile nu sunt adevărate și că ”pacienții sunt colonizați, nu infectați”. Imediat după, ziarul a publicat fișele medicale ale pacienților infectați, furnizate de medicul Camelia Roiu, care și-a asumat apoi public dezvăluirile, în calitate de avertizor de integritate.

Medicii de la Balș descriu cum, în chiar prima zi în care pacientul cu coronavirus a fost adus la București, ei nu respectă regulile de carantină.



Consultăm TOȚI PACIENȚII CU ACELAȘI ECHIPAMENT. Adică dacă unul e pozitiv le dăm tuturor. Discuție pe WhatsApp între medicii de la Balș și cei din afară:

În discuția lor, medicii se referă la combinezonul de protecție, ”costumul de cosmonaut” cum îl descriu. ”Timp de trei ore cât am consultat pacienții nu am schimbat costumul. Așa am și fost antrenați zilele trecute. Să consultăm toți pacienții cu același costum. Dacă unul strănută și mă împroașcă cu secreții riscul să-i contaminez pe restul e foarte mare. Nu cred că aceasta este procedura corectă”, a explicat telefonic unul dintre epidemiologii de la Balș colegului lor.

Ei susțin că procedura nu-i protejează pe pacienți, și nici medicii nu se simt protejați.

După ce ne-am dezechipat am trecut pe holul ăla din spate, printre pacienți. (…) Apoi intram pe holul principal și vedem pacienții. Discuție între medici pe Whatsapp:

La telefon, ei au detaliat colegilor cum procedează după ce se dezechipează de costumul-combinezon de protecție. ”Ne punem pe noi un hălățel de protecție de hîrtie și ca să ieșim din clădire trecem din nou printre pacienți expunîndu-ne astfel unei posibile contaminări”.

În spitalul Balș există mai multe pavilioane. Descrierile medicilor se referă la pavilionul I.



Adică ăia de vin la noi sunt victime sigure. Medic din Spitalul Balș:

Libertatea a luat legătura cu medicii care discută cu colegii lor din spital. ”Teama celor din Balș e atât de mare încât unii și-au făcut singuri teste rapide de gripă, dar care nu au o acuratețe deosebită, și care au ieșit pozitive. A doua zi nu au mai venit, Apoi, la testele detaliate, nu s-au confirmat. Pe de o parte s-au bucurat că nu au gripă, pe de altă parte însă, ar fi preferat să stea acasă, pentru că dezorganizarea e un pericol la adresa cadrelor medicale și a pacienților și nu vor să participe la ceea ce autoritățile au anunțat că e impecabil planificat”, au povestit medicii.



Inclusiv aducerea pacientului confirmat la Balș, când există centre regionale, a fost un spectacol de imagine pentru ca Arafat și Streinu-Cercel să facă paradă de dotările lor, izolete cu presiune negativă. Ce vor face dacă vom avea 200 de infectați? Îi aduc pe toți la București?! Medic infecționist din București:

Un alt medic, de la un spital de urgență din Capitală, intervievat de Libertatea, a atras atenția că ”abia ieri, a doua zi după ce s-a confirmat coronavirusul, directorii spitalelor au fost chemați la ora 12 la minister ca să primească instrucțiuni”. ”Nu a existat un program centralizat de achiziții și stocurile firmelor mondiale s-au epuizat, sunt mari probleme”, a confirmat unul dintre specialiștii care livrează consumabile spitalelor.

În privința problemelor de la Matei Balș, oameni din firme care asigură dotările au explicat pentru ziar că ”într-adevăr, trebuie schimbate mănușile, măștile și echipamentul medicilor la fiecare consult. Dar trebuie să aibă! Cei de la Balș s-au mișcat și au luat câteva sute de costume acum o lună și jumătate, că atâtea au găsit, în absența unei preocupări la nivelul statului”.

”Ca institut național, Matei Balș ar trebui acum să apeleze la stocul DSU pentru costume de protecție a medicilor. Care, însă, nu există”, a spus același specialist în echipamente medicale.

Convorbirile pe WhatsApp purtate ieri între medicii din interiorul spitalului Balș și un coleg de-ai lor, epidemiolog din afara institutului

Reacție Balș: „Trebuie să încheiem această convorbire acum”

Managerul spitalului Balș, Adrian Streinu-Cercel, nu a putut fi contactat în această dimineață, în ciuda insistențelor ziarului.

Doctorul Adrian-Gabriel Popescu, unul dintre cei mai reputați specialiști ai spitalului, a răspuns apelurilor. ”Bună ziua, avem mesaje din interiorul spitalului în care medici susțin că ei consultă pacienții nediagnosticați încă folosind același combinezon. E adevărat?”.



”Nu vă supărați, dar trebuie să încheiem această convorbire acum”, a fost singurul răspuns al medicului Popescu, când a auzit care este tema.

