Ce spunea președintele României în aprilie 2026

La ultimul incident similar, petrecut pe 25 aprilie 2026, o dronă militară rusească cu încărcătură explozivă s-a prăbușit direct în municipiul Galați, provocând pagube materiale și evacuarea de urgență a sute de locuitori. Aparatul de zbor a căzut atunci peste o anexă a unei gospodării.

Nicușor Dan a condamnat, în aprilie, comportamentul iresponsabil al Rusiei.

„Cetățenii trebuie să fie în siguranță, iar acest obiectiv rămâne prioritatea absolută. Instituțiile responsabile au acționat corect și coordonat, reușind să minimizeze riscurile prin detonarea controlată a fragmentelor provenite din drona rusească. În același timp, nu putem ignora realitatea unui război aflat la granițele noastre, care generează provocări și vulnerabilități ce trebuie tratate cu maximă seriozitate. Condamn ferm comportamentul iresponsabil al Rusiei. Astfel de incidente, precum drona căzută azi noapte la Galați, demonstrează lipsa de respect față de normele de drept internațional, punând în pericol siguranța cetățenilor României, stat membru al NATO”, a spus atunci președintele României.

El a mai subliniat că România nu este parte la acest conflict: „Și totuși, consecințele lui se resimt pe străzile noastre, în gospodăriile și în viețile cetățenilor. Acesta este primul incident în care proprietăți românești au fost efectiv avariate, un prag pe care îl privim cu toată seriozitatea. Sprijinul acordat Ucrainei încă din prima zi a războiului provocat de Rusia a fost și rămâne o decizie corectă, în acord cu valorile și interesele noastre, iar acest lucru trebuie reafirmat cu tărie de la toate nivelurile statului pentru a spulbera orice urmă de îndoială a unor cetățeni”.

Nicușor Dan a mai spus atunci că incidentul subliniază necesitatea accelerării programelor de înzestrare și modernizare a Armatei și că „planul de achiziții din SAFE este esențial”.

În urma acelui incident, discuțiile despre spațiul aerian național și legislația privind combaterea dronelor au explodat în spațiul public.

Două persoane au fost rănite pe 29 mai, după ce o dronă s-a prăbușit pe un bloc din Galați

O nouă dronă rusească s-a prăbușit, în noaptea dintre 28 spre 29 mai, în România, de această dată pe un bloc de locuințe din municipiul Galați, provocând o explozie și un incendiu la un apartament aflat la etajul 10. Autoritățile au emis mesaje RO-Alert pentru populația din județele Galați, Brăila și Tulcea, iar două aeronave F-16 și un elicopter militar au fost ridicate de urgență,

Două persoane au fost rănite în urma incidentului. „Două persoane au fost rănite ușor, iar clădirea a fost evacuată”, a precizat MAE.

De asemenea, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a transmis: „Din cercetările efectuate de specialiștii SRI de la fața locului, toată încărcătura explozivă a dronei a explodat. Nu se impune evacuarea celorlalte scări ale imobilului. Total persoane evacuate/autoevacuate: aproximativ 70”.

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