„Eu am primit un telefon în jurul orei 1:20 – 1:30, am venit cât am putut de repede la spital unde au fost transportați băieții. Am stat cu ei acolo până la ora 3:30- 4:00, după care am fost preluați de către poliție pentru a merge la audieri.

Inițial am fost duși la o secție de poliție, după care am venit la Parchet ca să putem fi audiați direct de către procuror.

La ora 5 am ajuns la Procuratură, timp în care, până să intrăm la audieri, au venit băieții cu înregistrarea video și mai întâi au analizat-o procurorii plus cei care au fost desemnați la acest caz. În momentul în care s-a putut intra la audieri, în jurul orei 9:30-10:00, au început să intre băieții.

Eu am intrat cu băieții americani în calitate de translator și am fost prezent la audieri”, a declarat Ciprian Ţelinoiu.