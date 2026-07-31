Premierul Bolojan a cerut populației și industriei să reducă voluntar consumul de energie, mai ales în intervalul 20.00-23.00, când cererea depășește oferta.

„Apelul meu este să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare a consumului de energie, de a avea grijă cât consumă în orele de seară, de la 20.00 la 23.00, atunci când avem deficit de energie”, a declarat el.

Conform Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), debitul Dunării va scădea la începutul lunii august la 1.500 mc/s, de trei ori mai mic decât media multianuală.

Administrația Națională Apele Române avertizează asupra uneia dintre cele mai severe secete hidrologice din ultimele decenii, care necesită măsuri imediate pentru a proteja resursele energetice și de apă ale țării.

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