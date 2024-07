„Degradare morală”. Ambasadorul Ucrainei, revoltat de masa oferită de ruși după reuniunea de urgență de la ONU. Pui a la Kiev, ales ca fel principal

Cel puțin 42 de persoane au fost ucise și altele peste 205 rănite în atacurile cu rachete efectuate luni de ruși în mai multe orașe din Ucraina, în principal în capitala țării vecine, Kiev.

La Kiev, rușii au vizat îndeosebi o maternitate și cel mai mare spital de copii din Ucraina, Ohmatdet. Două persoane – o doctoriță și un vizitator – au fost ucise și altele 32 rănite în urma atacului asupra Spitalului Ohmatdet. În total, bilanțul victimelor înregistrate luni în Kiev se ridică la 31 de morți, printre care patru copii, și 107 răniți.

Analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) au constatat marți că Rusia s-a dedat unei ample operațiuni de manipulare a opiniei publice în cazul atacului de la Ohmatdet. Analiști militarii, propagandiștii și trolii loiali Kremlinului au început imediat după atacurile de luni să răspândească ipoteza precum că Spitalul Ohmatdet ar fi o „țintă militară legitimă”, iar Rusia nu este responsabilă de victimele rezultate, ci Ucraina.

În urma atacului, Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit de urgență, marți, la solicitarea Franței, ţară cu statut de membru permanent, şi a Ecuadorului.

În calitate de președintă a Consiliului de Securitate pe luna iulie, Rusia a organizat o masă de prânz după reuniunea de urgență de marți. „Felul principal a fost pui a la Kiev. O masă de prânz cinică, precum acuzația că ucrainenii s-au bombardat singuri”, comentează publicația Zerkalo Nedeli.

Meniul ales de ruși a fost dezvăluit de reprezentantul Ucrainei la ONU, Serhii Kisliția, care a denunțat, conform agenției de presă Ukrinform, o „degradare morală” a diplomației ruse.

Serhii Kisliția l-a catalogat pe omologul său rus Vasili Nebenzia drept un „criminal de război” i-a prezis că „va ajunge în iad”.

Pe de altă parte, diplomatul ucrainean a susținut că discuțiile cu Nebenzia sunt insuportabile pentru mulți dintre omologii săi la ONU. „Săptămâna viitoare, șeful lui Nebenzia, (ministrul rus de externe Serghei – n.r.) Lavrov, va avea și el permisiunea să intre în New York, așa că nivelul de toxicitate la sediul ONU va crește și mai mult. E bine măcar că nu are voie să se deplaseze liber mai departe de rază stabilită de autoritățile americane”, a adăugat Kisliția.

Spitalul Ohmatdet din Kiev a fost lovit direct de o rachetă lansată de ruși, a afirmat marți reprezentanta Înaltului Comisariat ONU pentru Drepturile Omului, Danielle Bell, precizând că informația este confirmată de înregistrări video și ancheta preliminară efectuată la fața locului.

„Analiza înregistrărilor video şi o evaluare efectuată la locul incidentului indică o probabilitate ridicată ca spitalul de copii să fi suferit o lovitură directă, mai degrabă decât să fi fost avariat de un sistem de armament de interceptare”, a declarat Danielle Bell în timpul unei conferințe de presă la Geneva, potrivit BFMTV.

„Factorii care sugerează că aceasta a fost o lovitură directă se bazează pe imagini video, care arată specificaţiile tehnice ale tipului de armă folosit”, a adăugat oficialul de rang înalt al ONU, evocând o rachetă Kh-101.

This is the Russian missile that hit Okhmatdyt Children's Hospital in Kyiv today. pic.twitter.com/0kJVyefIpf