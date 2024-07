„Analiza înregistrărilor video şi o evaluare efectuată la locul incidentului indică o probabilitate ridicată ca spitalul de copii să fi suferit o lovitură directă, mai degrabă decât să fi fost avariat de un sistem de armament de interceptare”, a declarat Danielle Bell în timpul unei conferințe de presă la Geneva, potrivit BFMTV.

„Factorii care sugerează că aceasta a fost o lovitură directă se bazează pe imagini video, care arată specificaţiile tehnice ale tipului de armă folosit”, a adăugat oficialul de rang înalt al ONU, evocând o rachetă Kh-101.

În aceste înregistrări video „se vede mai degrabă cum arma lovește direct spitalul, decât să fie interceptată în aer”, adaugă Danielle Bell, precizând că „experții noștri militari care au vizitat ieri (luni – n.r.) locul (incidentului -n.r.) au observat pagube care corespund unui impact direct”.

This is the Russian missile that hit Okhmatdyt Children's Hospital in Kyiv today. pic.twitter.com/0kJVyefIpf