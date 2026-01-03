Donald Trump o preferă pe Delcy Rodríguez, Mariei Machado

Ródriguez a fost vicepreședintele lui Maduro și a fost primul oficial care a vorbit public după atacurile americane. Ea a îndemnat SUA să ofere o dovadă că Maduro și soția sa sunt în viață.

Trump a spus că Rodríguez și-a exprimat disponibilitatea de a face „orice îi cer SUA”.

Acest lucru va fi destul de surprinzător pentru foarte mulți venezueleni, deoarece Rodríguez și fratele ei, Jorge, care conduce Adunarea Națională a țării, au fost mult timp printre cei mai înfocați apărători ai guvernului Maduro, notează BBC.

Trump a fost întrebat dacă a luat legătura cu lidera opoziției, Maria Corina Machado. Președintele SUA a spus că nu a vorbit cu ea, dar că ar fi „foarte greu” pentru Machado să fie liderul Venezuelei. Deși este o „femeie foarte drăguță”, spune el, „nu are sprijinul sau respectul din interiorul țării”.

Cum va fi condusă Venezuela

Întrebat de jurnaliști dacă faptul că SUA va conduce Venezuela înseamnă că trupele americane vor fi pe teren, Donald Trump a spus că „nu ne temem de trupe pe teren” și că armata americană a avut „trupe pe teren și aseară”. „Ne vom asigura că țara este condusă corect”, a adăugat el.

Președintele SUA a mai fost întrebat ce mecanism exact va folosi pentru a conduce țara. El a spus: „numim oameni chiar acum” și „vă vom anunța cine sunt acești oameni”.

Apoi a fost întrebat cine va conduce cu adevărat Venezuela. Trump a făcut un gest cu mâna spre el și spre secretarul de stat american Marco Rubio, spunând că „în mare parte, pentru o perioadă de timp, vor fi oamenii care stau chiar în spatele meu”.

Donald Trump a mai fost întrebat și dacă a conduce Venezuela înseamnă să pună „America pe primul loc”. „Cred că da”, a răspuns Trump. „Vrem să ne înconjurăm de vecini buni. Vrem să ne înconjurăm de stabilitate.”

„Avem o energie extraordinară în acea țară, este foarte important să o protejăm”, a spus el.

