Aproximativ 120 de persoane au rămas blocate în avion, iar președintele Africii de Sud, care a călătorit separat în Ucraina, a rămas astfel fără o parte din echipa sa de securitate.

Potrivit agenției poloneze de pază a frontierelor, echipa de securitate a lui Ramaphosa nu avea autorizație pentru armele pe care le avea asupra sa, ceea ce a dus la apariția blocajului joi după-amiază.

Printre membrii grupului rămas în avion se afla generalul-maior Wally Rhoode, șeful unității de protecție personală a lui Ramaphosa, care a afirmat că delegația s-a confruntat cu un tratament ostil din partea autorităților poloneze, inclusiv una dintre colegele lor care a fost percheziționată corporal.

Rhoode a declarat jurnaliștilor, de pe scările avionului, că oficialii polonezi au încercat să le „confiște” armele de foc, deși acestea erau transportate în cutii securizate în cala avionului.

Jurnaliștii sud-africani care au rămas blocați în avion au transmis pe Twitter că li s-a spus ulterior să debarce.

„Ne întârzie, pun în pericol viața președintelui nostru. Am fi putut fi la Kiev până acum și asta este tot ce fac ei. Vreau să vedeți cât de rasiști sunt”, a acuzat Wally Rhoode, citat de BBC.

Polonia a respins categoric acuzațiile de rasism.

„Se vehiculează acuzații de rasism la adresa Poloniei în acest caz. Este un nonsens”, a spus directorul Departamentului de Securitate Națională și purtător de cuvânt al ministrului coordonator al serviciilor speciale din Polonia, Stanisław Żaryn.

Purtătorul de cuvânt al aeroportului Chopin din Varșovia, Piotr Rudzki, a declarat pentru BBC că agenții de securitate sud-africani nu aveau permisele necesare pentru armele lor, precizând că „nu putem lăsa să intre în UE pasageri cu arme de foc ilegale”.

Oficialul a mai spus că delegația sud-africană a fost informată că poate că coboare din avion și să lase armele în aeronavă, dar au refuzat.

„Armele de foc nu urmau să fie confiscate, așa cum au spus unele rapoarte din Africa de Sud”, a adăugat el.

Vincent Magwenya, purtătorul de cuvânt al președintelui Africii de Sud, a catalogat disputa ca fiind „regretabilă”, adăugând, într-un videoclip publicat pe Twitter, că se fac eforturi pentru a se asigura că cei aflați la bordul aeronavei pot continua „să acopere cel puțin etapa rusă” a călătoriei.

[WATCH NOW]: Presidential @SpokespersonRSA Vincent Magwenya provides an update on the African Peace Mission currently underway in Kiev, Ukraine, as well as the situation with the charter flight in Warsaw, Poland. #AfricanPeaceMission pic.twitter.com/ZtPACk1mLy