Într-un discurs susținut la teatrul roman antic de la poalele Acropolei din Atena, Hassabis a subliniat că viteza transformărilor tehnologice face ca pregătirea tradițională să nu mai fie suficientă, conform Ekathimerini.

„Este foarte greu să prezici viitorul, cum ar fi peste 10 ani, în cazuri normale. Este și mai greu astăzi, având în vedere cât de repede se schimbă inteligența artificială, chiar și săptămână de săptămână. Singurul lucru pe care îl poți spune cu certitudine este că urmează o schimbare uriașă”, a spus el.

Neurocercetătorul, fost jucător de șah de performanță, a vorbit despre importanța „meta-abilităților”, capacitatea de a înțelege cum să înveți și de a te adapta constant.

„Un lucru pe care îl vom ști sigur este că va trebui să înveți continuu… de-a lungul carierei tale”, a declarat Hassabis.

El a menționat că inteligența artificială generală, capabilă să atingă performanțe similare cu cele umane, ar putea apărea în decurs de un deceniu, aducând atât progrese majore, cât și riscuri, dar și un posibil viitor al „abundenței radicale”.

Hassabis a primit Premiul Nobel pentru Chimie în 2024, împreună cu alți cercetători, pentru dezvoltarea unor sisteme de IA care pot prezice cu precizie plierea proteinelor, o descoperire revoluționară pentru medicină și dezvoltarea de medicamente.

La eveniment i s-a alăturat și prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis, care a avertizat asupra riscurilor inegalității create de marile companii de tehnologie.

„Dacă oamenii nu văd cu adevărat beneficii, beneficii personale, ale acestei revoluții (a inteligenței artificiale), vor tinde să devină foarte sceptici. Și dacă văd… bogăție obscenă creată în cadrul a foarte puține companii, aceasta este o rețetă pentru tulburări sociale semnificative”, a spus Mitsotakis.

