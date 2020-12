Demnitatea veteranilor români, care-și așteaptă rândul la vaccinare, după ce alte țări au început cu ei: „Nu mă grăbesc”

În România, 84,3% dintre cele 14.394 de decese COVID înregistrate până la 20 decembrie au fost la persoane cu vârsta de peste 60 de ani, potrivit ultimului raport săptămânal publicat de CNSCBT.

În România, conform INS, 2 din 3 oameni înregistrați ca decedați, din orice cauză, în octombrie 2020 – cea mai fatală lună octombrie de după al Doilea Război Mondial -, au fost oameni de peste 70 de ani.

În România, oamenii vârstnici nu sunt vaccinați în categoria prioritară.

Ion Sandu (88 de ani), București: „Mă voi vaccina, nu mi-e frică. Îmi aștept rândul, militărește”



Ion Sandu a fost al 13 ani copil de trupă în cel de-al Doilea Război Mondial.



„Cel mai greu în tot anul ăsta a fost că nu ne-am văzut. Suntem învățați cu viața noastră colectivă, în cazarmă. Ne simțim bine în pielea noastră când ne vedem și nu ne place când stăm departe unii de alții, cum a fost anul acesta”, spune veteranul de 88 de ani, care se recomandă cu drept triplu teleormănean, căci s-a născut pe malul stâng al râului Teleorman, în satul Teleormanu din județul Teleorman.



Bărbatului nu-i este frică de o injecție cât îi este că s-ar putea stinge într-un an în care nici camarazii n-ar putea să-l însoțească pe ultimul drum.



„Îmi surâde ideea vaccinului. Și îl voi face când îmi va veni rândul. Îmi aștept rândul, militărește. Așa cum am ajuns printre ultimii în război, așa îmi voi aștepta rândul și acum. Urmăresc ce spune domnul Gheorghiță la TV și nu îmi este frică de o injecție, sunt militar”, conchide Sandu.



Elena Țega (100 de ani), Sibiu: „Să se vaccineze medicii primii! Nouă se ne dea Dumnezeu sănătate, câte zile om mai avea”



La doar trei zile după ce a împlinit 100 de ani, Elena Țega din Drăgășani, plecată pe front până în Munții Tatra în august 1944, ca „sanitar”, a răspuns la telefonul Libertatea.



Elena Țega. Foto turnulsfatului.ro

„M-am luptat cu pandemia așa cum m-am luptat pe front”, a spus ea, „de unde, din Munții Tatra, m-am întors cu frățiorul meu cel mic. Eram opt frați, mama a fost harnică!, iar el s-a întors cu mine de acolo. Vă dați seama ce bucurie să te reunești cu fratele când se flutura steagul!”, a rememorat Țega.



Femeia vrea „să se vaccineze medicii primii, ei sunt importanți. Eu sunt sănătoasă. Nu mi-am făcut nici antigripalul. Nu am avut niciun viciu, nu am băut. Doar așa, câte o prăjitură. Am primit și acum o prăjitură”, s-a amuzat Elena Țega.

Laurean Deac (99 de ani), Alba Iulia: „M-am vaccinat mereu, și acum două luni, antigripal. Nu mă grăbesc, sunt sănătos”



Pe 14 decembrie, „de Ziua Îndrăgostiților”, se amuză Laurean Deac, „am facut 99 de ani”. Secretul e „mănânc bine și beau câte un pahar de vin”. Departe de vremurile în care a fost „în apărare” la Târnăveni ori pleca în Moldova, unde era prins de ruși și trimis la Erevan.



Laurean Deac

„Ne-au trimis în Asia Mică și am ieșit după 4 ani. Orașul era frumos, noi lucram la o fabrică”, rememorează Deac.



Spune că anul 2020 n-a fost unul greu. „Eu încă ies și fac mișcare. Nu am nicio problemă cu masca, m-am obișnuit”, povestește bărbatul obișnuit cu frontul. Cât despre rândul la vaccin, spune că „nu mă grăbesc, sunt sănătos”.



„Și mi-am făcut vaccinul mereu. Și acum două luni. Cel antigripal”, spune seniorul.



Anglia i-a tratat egal pe cei 80+ și pe medici, Irlanda a început cu vârstnicii. România, Ungaria și Polonia, doar cu medicii



Strategia de a nu-i lăsa pe vârstnici să aștepte este preferata țărilor vestice.

Majoritatea țărilor din Occident au împărțit primele zeci și sute de mii de doze între personalul medical și bătrânii care sunt la risc să-și piardă viața în cazul unei infecții. Unele, precum Irlanda, i-au vaccinat chiar primii pe bătrâni.



În general, țările estice au decis altfel. Vaccinarea cu prioritate a întregului personal medical, inclusiv a celor care nu au de-a face cu pacienții COVID, a fost îmbrățișată de România, Ungaria, Bulgaria și Polonia. În acest foste țări comuniste prioritate are sistemul medical.

