Reacții din partea democraților americani

Acțiunile din 3 ianuarie 2026 au fost justificate de administrația Donald Trump ca parte a unei campanii împotriva traficului de droguri, dar au atras critici vehemente din partea democraților, conform Al Jazeera. Mai mulți membri democrați ai Congresului au condamnat atacul asupra Venezuelei, susținând că acesta încalcă dreptul internațional și nu are aprobarea Congresului.

„Bombardarea ilegală și neprovocată a Venezuelei și răpirea președintelui său sunt încălcări grave ale dreptului internațional și ale Constituției SUA. Acestea sunt acțiunile unui stat rebel”, a declarat deputata democrată Rashida Tlaib pe rețelele de socializare. Ea a adăugat că „poporul american nu dorește un alt război pentru schimbarea regimurilor în străinătate”.

Senatorul democrat Andy Kim a acuzat administrația Trump de minciună, referindu-se la un briefing din decembrie 2025, în care secretarul de stat Marco Rubio și secretarul Apărării Pete Hegseth au negat că presiunile asupra Venezuelei ar avea legătură cu schimbarea regimului.

„Nu i-am crezut atunci și acum vedem cum au mințit în mod flagrant Congresul”, a scris Andy Kim pe rețeaua X.

Deputata democrată Betty McCollum a cerut încetarea imediată a atacurilor, afirmând că „acțiunile întreprinse astăzi de administrația Trump sunt în mod evident ilegale”. Ea a subliniat că Venezuela nu reprezintă o amenințare iminentă pentru securitatea națională a SUA și a cerut convocarea imediată a Camerei Reprezentanților pentru a opri acțiunile președintelui.

Congresmanul democrat Jim McGovern a precizat că „fără autorizarea Congresului și cu marea majoritate a americanilor opuși unei acțiuni militare, Trump a lansat un atac injustificat și ilegal asupra Venezuelei”.

El a întrebat: „Spune că nu avem bani pentru sănătatea americanilor, dar cum de avem fonduri nelimitate pentru război?”.

Reacțiile republicanilor

Pe de altă parte, aliații lui Trump au susținut ferm acțiunile împotriva Venezuelei. Senatorul republican Tom Cotton a elogiat „operațiunea incredibilă” a președintelui și a trupelor americane, afirmând că Maduro „nu era doar un dictator ilegitim, ci și un traficant de droguri”.

„Maduro se află acum în custodia SUA și va răspunde pentru crimele sale împotriva cetățenilor noștri”, a scris Cotton pe rețeaua X, adăugând că guvernul interimar din Venezuela trebuie să decidă dacă va continua traficul de droguri sau va reveni la „lumea civilizată”.

În mod similar, senatorul republican Rick Scott a declarat că „atacurile și capturarea narco-teroristului Nicolás Maduro” demonstrează că Trump „este un om de cuvânt”. El a adăugat că operațiunile transmit un mesaj clar lumii că Statele Unite „nu vor tolera teroriștii”.

Au existat critici și din propriul partid

Nu toți republicanii au fost de acord cu acțiunile administrației Trump. Membra Congresului SUA, Marjorie Taylor Greene, a ridicat întrebări cu privire la standardele duble ale președintelui în lupta împotriva traficului de droguri. Ea a menționat că majoritatea deceselor cauzate de droguri în SUA sunt legate de cartelurile mexicane, dar Trump nu a atacat aceste grupuri. În plus, a criticat administrația pentru grațierea fostului președinte al Hondurasului, Juan Orlando Hernandez, condamnat pentru trafic de droguri.

„Eliminarea lui Maduro este o mișcare clară pentru controlul asupra rezervelor de petrol ale Venezuelei, care asigură stabilitatea pentru următorul război de schimbare a regimului în Iran”, a scris Taylor Greene pe rețelele de socializare.

Poziția vicepreședintelui JD Vance

Vicepreședintele JD Vance a apărat operațiunea ca fiind un semnal că Trump „vorbește serios”.

„Președintele a oferit multiple soluții, dar a fost clar: traficul de droguri trebuie să înceteze, iar petrolul furat trebuie returnat Statelor Unite”, a declarat el pe rețelele de socializare.

JD Vance a respins acuzațiile de ilegalitate, argumentând că Maduro are „mai multe acuzații de narcoterorism în Statele Unite”.

Conform Al Jazeera, oficialii administrației Trump au susținut anterior că resursele petroliere ale Venezuelei aparțin SUA, descriind naționalizarea industriei petroliere din această țară drept „furt”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE