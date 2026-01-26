Chiria lui Denis Lungu era cu aproape 30% mai mare decât cea anterioară

După aproximativ o lună și jumătate, Denis a observat că o altă locuință din clădire era liberă. În încercarea de a o recomanda unui prieten, a contactat firma de administrare, însă nu a primit informații despre chirie, relatează cotidianul elvețian Blick, parte a grupului Ringier Media International.

Atunci, și-a dat seama că nici el nu fusese informat despre chiria plătită anterior pentru apartamentul său, o cerință obligatorie în Zürich.

„Se pare că s-a uitat să se includă formularul la trimiterea contractului de închiriere”, a explicat proprietarul, care și-a admis greșeala.

Denis a primit documentul prin poștă și a constatat că valoarea chiriei lui era cu aproape 30% mai mare decât cea anterioară, justificată prin renovări și ajustări la prețurile pieței din zonă. Cu toate acestea, el considera că o creștere de 500 de franci pe lună nu era justificată.

Denis s-a adresat Asociației Chiriașilor pentru a afla ce drepturi are

Bărbatul a luat decizia de a se alătura Asociației Chiriașilor (MV) pentru a afla drepturile sale. În mod normal, chiriașii au la dispoziție 30 de zile de la semnarea contractului pentru a contesta chiria inițială.

Totuși, deoarece Denis nu fusese informat la timp despre chiria anterioară, el a avut dreptul să își exprime nemulțumirea chiar și după expirarea termenului.

Erst nach seinem Umzug fällt Denis Lungu ein Mietzins-Aufschlag von 30 Prozent auf. Vor der Schlichtungsbehörde einigt er sich mit dem Vermieter auf 1700 Franken Miete. Viele Mietzins-Erhöhungen sind ungerechtfertigt – so wehrst du dich. https://t.co/Xfym8Ox0pK — Karin Frautschi (@FrautschiKarin) January 25, 2026

„Aș fi plătit și chiria de 2.000 de franci. La urma urmei, am acceptat acest preț”, a spus el.

Pentru el a fost o chestiune de principiu: „Dacă voi pleca din acest apartament, următorii chiriași vor trebui să plătească și mai mult. Asta este nedrept”.

Chiria lunară a fost redusă la 1.700 de franci

Pe 15 octombrie 2025, Denis și proprietarul locuinței s-au întâlnit în fața autorităților de conciliere. Ei au ajuns la un acord, reducând chiria lunară la 1.700 de franci. Astfel, Denis economisește acum 300 de franci în fiecare lună.

„Aș face asta din nou, fără ezitare. Deși la început mi-a fost teamă că administrația mă va da afară din apartament din cauza plângerii mele”, a spus el.

„Situația complicată de pe piața locuințelor îi face pe mulți să nu își apere drepturile și să plătească prețuri mari”, a adăugat Denis.

„Criza locuințelor este exploatată de mulți proprietari”, a subliniat Walter Angst, reprezentant al Asociației Chiriașilor.

Potrivit MV Zürich, chiriașii nu trebuie să se teamă de represalii din partea proprietarilor.

„Chiriașii sunt protejați împotriva rezilierii contractului pe durata procedurilor de contestare”, se arată pe site-ul organizației.

Mai mult, dacă procedura se finalizează cu un acord între părți sau o hotărâre favorabilă chiriașului, acesta beneficiază de protecție împotriva rezilierii timp de trei ani, cu excepția unor cazuri precum neplata chiriei.

Orașul Zürich din Elveția se află constant în topul celor mai scumpe orașe din lume.

