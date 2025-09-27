Autoritățile au precizat că materialele au fost produse de susținătorii unui partid politic, fără a-i dezvălui numele. Toate pliantele au fost confiscate, iar cazul este investigat.

Potrivit comunicatului, în timpul unei slujbe religioase, preotul ar fi distribuit enoriașilor, inclusiv copiilor, exemplare ale ziarului „Sare și Lumină”, tipărite într-o tipografie clandestină.

Într-un depozit al bisericii, polițiștii au descoperit 11 pachete cu aproximativ 100 de pliante fiecare, care promovau un candidat la alegerile parlamentare.

Forțele de ordine au mai raportat că, cu trei zile înainte, au descoperit materiale similare într-o tipografie ilegală din Chișinău.

Totodată, au fost reținuți doi bărbați din raionul Ocnița, de 36 și 48 de ani, suspectați de implicare în producerea materialelor.

Aceștia au recunoscut că pliantele urmau să fie distribuite în nordul țării și au declarat că acțiunea ar fi fost coordonată de un lider religios asociat cu Mitropolia Moldovei, care sprijină un anumit partid politic.

În contextul alegerilor parlamentare de duminică, autoritățile din Republica Moldova se pregătesc pentru posibile scenarii de destabilizare.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova vor avea loc duminică, 28 septembrie 2025. Potrivit deciziei CEC, pe buletinul de vot vor figura 23 de candidați: 15 partide politice, patru blocuri electorale și patru candidați independenți.



