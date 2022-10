„Nu! Demisia, niciodată! Nu! Demisia, nu. Să îmi scriu cu mâna mea demisia, nu”, a spus Bălășoiu, pentru Libertatea, întrebat dacă va demisiona din Parlament.

Cât despre excluderea din PSD, el a susținut că nu a primit până acum niciun document care să ateste acest lucru: „Eu nu am primit nimic. Haideți să fim realiști. Am citit și eu, cum ați citit și dumneavoastră, iar eu nu am primit nimic până la data la care vorbim”.

Întrebat de ce și-a luat concediu de odihnă de la Parlament exact în această perioadă, Bălășoiu a răspuns că este dreptul lui, ca să își rezolve problemele.

Da. Este dreptul meu. Mi-am luat concediu. După atâta zgomot care s-a făcut, merit să îmi rezolv problemele în liniște. Nu mă pregătesc de nimic, Doamne ferește. Toată lumea să se întrebe dacă omul nu are dreptul la concediu. Acum am considerat că am nevoie, acum mi-am luat. O să merg la activitate când se încheie aici. Deputatul Aurel Bălășoiu, pentru Libertatea:

Cu referire la cele două plângeri penale care au fost deschise de Parchetul General pentru act sexual cu un minor și pentru viol, deputatul a afirmat că nu va mai da niciun răspuns presei.

„Astăzi m-am hotărât să nu mai dau niciun interviu legat de acest caz până nu se soluționează dosarele. Dumnezeu știe ce va fi acolo. Nu știu incriminarea care este. Începând de azi, voi răspunde la telefon, voi fi elegant, dar alte amănunte nu voi da”, a mai spus Bălășoiu pentru Libertatea.

Aurel Bălășoiu, vizat de două dosare penale

Pe 1 octombrie, PSD l-a exclus și i-a cerut să demisioneze și din Parlament, fără să precizeze motivul. În caz contrar, partidul condus de Marcel Ciolacu, cel care este și președintele Camerei Deputaților, a anunțat că va cere ridicarea imunității parlamentare, pentru că social-democrații „nu tolerează în niciun fel încălcarea legii, a demnităţii umane şi a moralei creştine”.

Abia după anunţul PSD au fost publicate în presă fotografii în care deputatul, aflat la primul mandat, ar apărea în ipostaze intime alături de un tânăr. Aurel Bălășoiu a negat însă că el apare în imaginile postate de gândul.ro și a precizat că nu îşi va da demisia din funcția de parlamentar.

Marți dimineață, 4 octombrie, Libertatea a scris că deputatul exclus din PSD după scandalul sexual și-a luat concediu de la Parlament „din motive personale”.

Parchetul General a anunțat marți seară că Aurel Bălășoiu este vizat în două dosare penale, unul pentru act sexual cu minor, în care procurorii s-au sesizat din oficiu, și al doilea pentru viol, deschis ca urmare a unei plângeri.

Preşedinta Senatului, Alina Gorghiu, a iniţiat miercuri, 5 octombrie, o petiţie online prin care solicită demisia din Parlament a lui Aurel Bălăşoiu. Peste 400 de semnături s-au înregistrat în primele 5 ore.

Conform CV-ului publicat pe site-ul Camerei Deputaților, deputatul Aurel Bălășoiu, în vârstă de 62 de ani, este căsătorit și absolvent al Facultății de Drept din București, dar și al Facultății de Teologie din cadrul Universității din Pitești. Din 2004 și până în decembrie 2020, când a devenit deputat, a fost primar în comuna Rociu din județul Argeș.

