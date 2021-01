Radioul public „a rămas o portavoce a PSD, care acum sabotează campanii naționale în plină pandemie și nu informează populația despre reformele pe care vrea să le facă actualul guvern”, a scris Iulian Bulai.

Bulai acuză radioul public că nu a transmis nimic despre dezbaterea privind campania de vaccinare anti-COVID pe care ministrul sănătății, Vlad Voiculescu, a avut-o recent, la minister, și nici despre salariile uriașe descoperite la anumite instituții de stat de către ministrul economiei, Claudiu Năsui.

„Radioul public face cenzură”, a concluzionat el.

Radioul ar avea nevoie de „aer proaspăt”

Bulai susține că radioul nu ar fi difuzat nimic nici despre activitatea miniștrilor UDMR și PNL, alegând, în schimb, să o mediatizeze pe Gabriela Firea, cu opinia ei despre liberalizarea pieței de energie.

„Așa arată o instituție parazitată de PSD de sus până jos. O instituție care nu își mai justifică existența dacă nu este reformată și nu revine la scopul ei inițial – informarea fiecărui român, în casele și mașinile unde se ascultă acest radio public”, a mai scris acesta.

Parlamentarul a acuzat „cenzura de tip comunist” din radioul public, despre care spune că are nevoie de „aer proaspăt”. „Când va începe sesiunea parlamentară, vom dezbate și rapoartele de activitate anuală ale SRR. La ce prestație are acum această instituție, nu am nicio îndoială că vor fi respinse”, a subliniat deputatul USR.

Anterior, Iulian Bulai a atacat și televiziunea publică, pentru programul de Revelion, cu Dan Bittman și doi membri ai grupului umoristic „Vacanța Mare”, Mugur Mihăescu și Radu Pietreanu.

„Doina Gradea (șefa televiziunii – n.r.) trebuie să plece din TVR și să ia cu ea și pe partenerii PSD care au mai rămas acolo”, a afirmat Bulai, care a acuzat conducerea că a permis „dezinformarea pe bani publici”, în plină pandemie, la o oră de maximă audiență.

Conform Libertatea, emisiunea de Revelion incriminată „a conținut critici, firești și bine-venite într-o democrație, la adresa politicienilor de la Putere, inclusiv la adresa lui Klaus Iohannis, dar și momente vulgare sau care i-au ironizat pe cei care respectă măsurile anti-COVID”.

