Descoperă puterea AI cu noile laptopuri ROG Zephyrus și Strix SCAR echipate cu NVIDIA GeForce RTX seria 50

Datorită integrării la fiecare nivel a Inteligenței Artificiale, performanța este multiplicată exponențial prin NVIDIA DLSS 4, cadrele cu desenare completă a razelor de lumină sunt afișate acum fără sacrificii de performanță, iar platforma NVIDIA Studio devine partenerul de încredere pentru orice proiect creativ, oricât de complicat, singura limită fiind imaginația ta.

Avantajele NVIDIA DLSS 4: viteză multiplicată și detalii superioare cu ajutorul AI

DLSS (Deep Learning Super Sampling) este o tehnologie impresionantă dezvoltată de NVIDIA, care se bazează pe Inteligența Artificială și utilizează rețele neuronale avansate pentru a multiplica performanța grafică și a îmbunătăți calitatea imaginii în timp real. Tehnologia DLSS funcționează prin randarea imaginilor la o rezoluție mai mică, apoi folosește vectori de mișcare și informații din cadrele anterioare pentru a reconstrui imaginile la o calitate nativă sau chiar superioară atunci când este activată funcția Super Resolution.

Noua versiune DLSS 4 duce această tehnologie cu un pas înainte, integrând noul model AI Transformer care îmbunătățește semnificativ calitatea imaginii, inclusiv pe generațiile anterioare de hardware. Pe plăcile grafice GeForce RTX seria 50, DLSS 4 permite acum crearea a până la 3 cadre intermediare suplimentare pentru fiecare cadru desenat nativ, folosind Multi Frame Generation. În plus, implementarea pe viitor a tehnologiei NVIDIA Reflex 2 va asigura o receptivitate maximă și timpi de reacție ultra-rapizi prin Frame Warp, o inovație ce procesează cea mai recentă comandă a mouse-ului în joc pentru a intui direcția de mișcare înainte ca aceasta să aibă loc.

Creație fără limite, asistată la fiecare pas de AI prin intermediul NVIDIA Studio

Cu NVIDIA Studio, beneficiezi de un avantaj creativ absolut: obții performanțe de top în editare video, randare 3D și design grafic, cu accelerări RTX integrate direct în aplicațiile profesionale, mulțumită unei serii de instrumente exclusive. Driverele Studio, care sunt constant optimizate pentru a oferi stabilitate, împreună cu instrumentele exclusive bazate pe AI, transformă fluxurile de lucru în experiențe rapide și fluide, fără frustrări.

Driverele NVIDIA Studio accelerează aplicațiile de creație și oferă în același timp acces la funcționalități suplimentare precum NVIDIA Broadcast pentru îmbunătățirea livestream-urilor, conversațiilor și apelurilor video, RTX Remix pentru remasterizarea jocurilor clasice și NVIDIA Encoder (NVENC) din generația a noua pentru a exporta fișiere video extrem de rapid, fără a încărca suplimentar procesorul.

Grație plăcilor grafice GeForce RTX seria 50 prevăzute cu noile nuclee Tensor AI integrate, te bucuri de cea mai avansată tehnologie AI pentru gaming, creație, productivitate și dezvoltare, direct pe laptopul tău ROG.

Explorează Ray-tracing de ultimă generație cu laptopurile ROG Strix SCAR și ROG Zephyrus cu GeForce RTX seria 50

Te poți bucura chiar acum de ultima generație a tehnologiei NVIDIA RTX pe laptopurile ASUS ROG Strix SCAR 18 și ROG Zephyrus G16, care folosesc plăci video GeForce RTX din seria 50. Acestea modele sunt disponibile în configurații ultra-performante ce integrează modelul de top NVIDIA GeForce RTX 5090, descătușat de TGP-ul maxim de 175 W prin Dynamic Boost.

Pentru a scoate și ultimul strop de performanță, aceste laptopuri pot direcționa automat cadrele de la GPU-ul dedicat direct către ecran, o capabilitate posibilă datorită utilizării unui comutator MUX cu NVIDIA Advanced Optimus, opțiune ce îmbunătățește performanța reală cu aproximativ 5-10%.

Aceste laptopuri ultra-performante, subțiri și silențioase nu fac compromisuri la durata de viață a bateriei, folosindu-se de toate avantajele suitei de tehnologii bazate pe AI NVIDIA Blackwell Max-Q. Astfel, vei transforma modul în care lucrezi și te joci, obținând performanțe RTX AI de neimaginat cu ajutorul nucleelor Tensor Cores AI din generația a cincea, disponibile doar pe toate plăcile video GeForce RTX din seria 50.Poți comanda chiar acum din stocul eShop ASUS România, în variate configurații, noile laptopuri ASUS ROG Strix SCAR 18 și ROG Zephyrus G16.

Sursa foto: Asus

