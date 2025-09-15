Descoperire majoră lângă Ierusalim

Arheologii au făcut o descoperire remarcabilă în Ierusalim: un baraj antic, cel mai mare din Israel și cel mai vechi din Ierusalim. Structura, datând de acum aproximativ 2.800 de ani, a fost găsită în apropierea Bazinului Siloamului, locul unde, conform Evangheliei după Ioan, Iisus a vindecat un orb.

Conform Fox News, barajul a fost descoperit în timpul săpăturilor efectuate lângă Bazinul Siloamului, în Parcul Național Zidurile Ierusalimului. Această structură impresionantă datează din secolul al IX-lea î.Hr. și ar fi putut fi construită în timpul domniei regelui Ioaș sau a regelui Amația.

Dimensiuni impresionante ale barajului antic

Barajul recent descoperit are dimensiuni impresionante. Cu o înălțime de aproximativ 12 metri, o lungime de 21 metri și o lățime de 8 metri, acesta este cea mai mare structură de acest tip găsită vreodată în Israel.

Cercetătorii au reușit să dateze barajul cu o precizie remarcabilă, într-un interval de doar 10 ani, între 805 și 795 î.Hr. Acest lucru a fost posibil datorită ramurilor și crengilor încorporate în mortarul structurii.

Semnificația istorică și arheologică a descoperirii

Eli Escusido, directorul Autorității Israeliene pentru Antichități (AIA), a declarat că acest baraj este „una dintre cele mai impresionante și semnificative rămășițe din perioada Primului Templu în Ierusalim”. El a adăugat că „în ultimii ani, Ierusalimul a fost dezvăluit mai mult ca niciodată, cu toate perioadele, straturile și culturile sale – și multe surprize ne mai așteaptă”.

Cele 16 posibile înfățișări ale criminalului Emil Gânj. Inspirați din cea mai mare vânătoare de oameni din Franța, polițiștii români încearcă să dea de urma fugarului
Recomandări
Cele 16 posibile înfățișări ale criminalului Emil Gânj. Inspirați din cea mai mare vânătoare de oameni din Franța, polițiștii români încearcă să dea de urma fugarului

Descoperirea face parte dintr-un studiu comun între AIA și Institutul de Știință Weizmann. Rezultatele cercetării au fost publicate în revista Proceedings of the National Academy of Sciences pe 25 august.

O soluție la schimbările climatice din antichitate

Cercetătorii sugerează că barajul ar fi putut fi o „soluție creativă la o criză climatică”. Directori excavațiilor au explicat: „Barajul a fost proiectat pentru a colecta apele din Izvorul Ghihon, precum și apele de inundații care curgeau pe valea principală a Ierusalimului antic”.

Datele studiate indică o perioadă de precipitații scăzute în Țara Israel, întreruptă de furtuni scurte și intense care puteau provoca inundații. Construirea unor sisteme de apă la scară largă pare să fi fost un răspuns direct la schimbările climatice și condițiile aride din acea perioadă.

Contextul biblic al descoperirii

Bazinul Siloamului, redescoperit în 2004, era alimentat de Izvorul Ghihon. Evanghelia după Ioan relatează vindecarea unui orb de către Iisus la acest bazin.

În Ioan 9.10-11 se spune: «Cum ți s-au deschis ochii?» l-au întrebat ei. El a răspuns: «Omul acela, căruia Îi zic Isus, a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis: Du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te. M-am dus, m-am spălat și mi-am căpătat vederea.»

Ierusalimul, orașul cel mai menționat în Biblie, continuă să dezvăluie comori arheologice. Recent, au fost descoperite dovezi ale unei grădini antice la Biserica Sfântului Mormânt, considerat cel mai sfânt loc al creștinătății. De asemenea, o monedă bătută chiar înainte de distrugerea celui de-al Doilea Templu, un eveniment prezis în Evanghelii, a fost găsită în Ierusalim.

Aceste descoperiri continuă să aducă lumină asupra istoriei bogate a Ierusalimului, oferind noi perspective asupra vieții și culturii din timpurile biblice.

O grădina antică, descoperită la Biserica Sfântului Mormânt

Rămășițele unei grădini antice au fost descoperite recent sub fundația Bisericii Sfântului Mormânt din Ierusalim, oferind dovezi arheologice care susțin relatarea biblică din Evanghelia după Ioan.

Cercetătorii de la Universitatea Sapienza din Roma, coordonați de profesoara Francesca Romana Stasolla, au identificat urme de măslini și viță-de-vie cultivate în această grădină, datate în jurul anului 0, adică în perioada în care se crede că a avut loc răstignirea lui Iisus.

Descoperirea confirmă versetul biblic care spune că „în locul unde a fost răstignit era o grădină, și în grădină un mormânt nou, în care nu mai fusese pus nimeni”. În plus față de vestigiile vegetale, arheologii au găsit și artefacte precum fragmente de ceramică, lămpi cu ulei, obiecte din sticlă și ziduri joase care delimitau parcele de grădină, unele datând chiar din Epoca Fierului.

Vasile Dîncu, fost ministru al Apărării: SAFE nu înseamnă cadouri de la Bruxelles, ci împrumuturi. Adio contractelor pe termen lung cu SUA
Recomandări
Vasile Dîncu, fost ministru al Apărării: SAFE nu înseamnă cadouri de la Bruxelles, ci împrumuturi. Adio contractelor pe termen lung cu SUA

Această descoperire este considerată importantă pentru înțelegerea contextului istoric și religios al locului, continuând cercetările pentru confirmarea precisă a datării prin analize cu radiocarbon.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
15 oameni au murit după ce un camion cu muncitori a lovit un taxi și a izbucnit un incendiu
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată acum, după 3 copii și mai multe intervenții estetice, mezina lui Traian Băsescu / FOTO
Unica.ro
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată acum, după 3 copii și mai multe intervenții estetice, mezina lui Traian Băsescu / FOTO
Surpriză în showbiz-ul din România! Actrița PRO TV a anunțat că este însărcinată cu primul copil: „O colaborare de succes pe perioadă nelimitată” Foto
Elle.ro
Surpriză în showbiz-ul din România! Actrița PRO TV a anunțat că este însărcinată cu primul copil: „O colaborare de succes pe perioadă nelimitată” Foto
gsp
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
GSP.RO
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
Tragedie în sportul internațional! Uriașul Ricky Hatton a fost găsit mort în casă, la 46 de ani
GSP.RO
Tragedie în sportul internațional! Uriașul Ricky Hatton a fost găsit mort în casă, la 46 de ani
Parteneri
Oana Roman, reacție furibundă după scandalul Calina-Catinca, la Asia Express: „NU au nicio calitate de rudenie cu numele Roman”. Devastator mesaj
Libertateapentrufemei.ro
Oana Roman, reacție furibundă după scandalul Calina-Catinca, la Asia Express: „NU au nicio calitate de rudenie cu numele Roman”. Devastator mesaj
Ivona, fiica lui Mugur Mihăescu, s-a căsătorit religios. Ce mireasă superbă, dar stai să o vezi pe soacra mică! Imaginile unei nunți de lux. Cine e misteriosul mire
Avantaje.ro
Ivona, fiica lui Mugur Mihăescu, s-a căsătorit religios. Ce mireasă superbă, dar stai să o vezi pe soacra mică! Imaginile unei nunți de lux. Cine e misteriosul mire
Transformare uluitoare! Gina Pistol, de nerecunoscut înainte să devină celebră. Vezi imaginile rare aici
Tvmania.ro
Transformare uluitoare! Gina Pistol, de nerecunoscut înainte să devină celebră. Vezi imaginile rare aici

Alte știri

Scandal la bordul unui avion care venea din Tel Aviv la București. Pasageri s-au certat din motive religioase
Știri România 10:23
Scandal la bordul unui avion care venea din Tel Aviv la București. Pasageri s-au certat din motive religioase
Ambasada Rusiei în România, mesaj sfidător după ce o dronă a intrat în spațiul aerian național: „MApN a descoperit un alt OZN”
Știri România 10:05
Ambasada Rusiei în România, mesaj sfidător după ce o dronă a intrat în spațiul aerian național: „MApN a descoperit un alt OZN”
Parteneri
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Adevarul.ro
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe YouTube într-o firmă din Luxemburg. Exclusiv
Fanatik.ro
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe YouTube într-o firmă din Luxemburg. Exclusiv
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm
Financiarul.ro
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm

Monden

Ce studii vrea să urmeze Mikaela, fiica Iuliei Albu. Mama ei o susține necondiționat. „Ăsta este simplul adevăr”
Stiri Mondene 10:14
Ce studii vrea să urmeze Mikaela, fiica Iuliei Albu. Mama ei o susține necondiționat. „Ăsta este simplul adevăr”
Vedete pe covorul roșu la Premiile Emmy 2025. Cum s-au îmbrăcat celebritățile
Stiri Mondene 10:11
Vedete pe covorul roșu la Premiile Emmy 2025. Cum s-au îmbrăcat celebritățile
Parteneri
Corina Caragea este în culmea fericirii! Anunțul special făcut de prezentatoarea de la PRO TV i-a surprins pe fani: "Mă simt extraordinar"
Elle.ro
Corina Caragea este în culmea fericirii! Anunțul special făcut de prezentatoarea de la PRO TV i-a surprins pe fani: "Mă simt extraordinar"
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Unica.ro
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Aici era alături de Alexandru Papadopol, dar cum arată acum Corina Dănilă? Actrița din „Numai iubirea” a bifat o apariție spectaculoasă la 53 de ani!
TVMania.ro
Aici era alături de Alexandru Papadopol, dar cum arată acum Corina Dănilă? Actrița din „Numai iubirea” a bifat o apariție spectaculoasă la 53 de ani!
Bătaie generală în centrul oraşului Galați, după ce două fete de 13 și 15 ani s-au luat la pumni și picioare
ObservatorNews.ro
Bătaie generală în centrul oraşului Galați, după ce două fete de 13 și 15 ani s-au luat la pumni și picioare
Cum arată „old money bob”, tunsoarea anului 2025. E coafura bogătașilor și avantajează pe oricine
Libertateapentrufemei.ro
Cum arată „old money bob”, tunsoarea anului 2025. E coafura bogătașilor și avantajează pe oricine
Parteneri
Luka Doncic a plătit 25 de milioane de dolari pentru vila luxoasă a rusoaicei Maria Sharapova! Imagini excepționale: turul locuinței
GSP.ro
Luka Doncic a plătit 25 de milioane de dolari pentru vila luxoasă a rusoaicei Maria Sharapova! Imagini excepționale: turul locuinței
E scandal după Juventus - Inter » Reacția lui Cristi Chivu la imaginile care fac înconjurul Italiei
GSP.ro
E scandal după Juventus - Inter » Reacția lui Cristi Chivu la imaginile care fac înconjurul Italiei
Parteneri
Protest al sindicaliştilor din administraţia publică în București. Ei amenință cu greva generală
Mediafax.ro
Protest al sindicaliştilor din administraţia publică în București. Ei amenință cu greva generală
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
StirileKanalD.ro
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Advertorial
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
StirileKanalD.ro
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
A murit Ionuț Americanu! Anunțul tulburător făcut de Cornelia, dansatoarea maneliștilor: „Nu-mi vine să cred”
KanalD.ro
A murit Ionuț Americanu! Anunțul tulburător făcut de Cornelia, dansatoarea maneliștilor: „Nu-mi vine să cred”

Politic

Șanse pur teoretice să mai avem în 2025 alegeri pentru Primăria București. Grindeanu amenință cu ruperea coaliției, iar Bolojan are o dilemă
Analiză
Politică 10:00
Șanse pur teoretice să mai avem în 2025 alegeri pentru Primăria București. Grindeanu amenință cu ruperea coaliției, iar Bolojan are o dilemă
Oana Țoiu condamnă încălcarea spațiului aerian românesc de Rusia: „Trebuie să creștem costul acțiunilor flagrant ilegale și provocatoare”
Politică 14 sept.
Oana Țoiu condamnă încălcarea spațiului aerian românesc de Rusia: „Trebuie să creștem costul acțiunilor flagrant ilegale și provocatoare”
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Ce avere are, de fapt, George Ţucudean. Fostul fotbalist devenit milionar vrea să construiască un castel într-un loc pitoresc din România
Fanatik.ro
Ce avere are, de fapt, George Ţucudean. Fostul fotbalist devenit milionar vrea să construiască un castel într-un loc pitoresc din România
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice
Spotmedia.ro
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice