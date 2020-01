De Mirela Neag, Alexandra Nistoroiu, Cătălin Tolontan,

Așadar, ministrul guvernului PNL pretinde că nu el a făcut schimbările pe 18 noiembrie 2019, așa cum arată fișierele Google Docs scurse din Ministerul Sănătății.

Publicăm emailul în care comunică oamenilor din subordinea lui schimbările operate, motivează și spune ce le cere mai departe.

Expeditorul: costache victor

Subiectul: Ordine AP

Dată: 22 noiembrie 2019, 21:03:56 EET

Destinatarul: –



”Atasat gasesti ordinele corectate de mine pe asa numita directie de Actiuni Prioritare. Pentru a detalia, aceste programe au fost introduse in 2015 cu dedicatie pentru unele centre de stat si se dadeau, pana acum, intre “prieteni”.



In conditiile in care Romania are cei mai prosti indicatori de sanatate publica din Europa datorita mortalitatii prin infarct de miocard, accidente vasculare , etc. Datorita densitatii mici de centre functionale la nivel national, prioritatea mandatului nostru este de a creste rapid numarul de centre si a incuraja deschiderea de altele noi. In conditiile in care primele spitale regionale (la realizarea carora statul roman plateste 2000 de euro / zi consultatnilor straini) se vor deschide de abia in 2027, cred ca este oportun sa ne orientam spre centre publice deja construite (dar care nu erau incluse deoarece nu erau neaparat in relatie de prietenie cu dinozaurii care au condus pana acum destinele sistemului sanitar romanesc) sau spre centre private in care accesul pacientilor romani era limitat prin limitarea rambursarilor de catre MS si CNAS.



Atasat gasesti cele mai importante 2 programe pe care doresc sa le implémentez saptamana viitoare



Iti multumesc pentru feed back”



Așadar, Victor Costache le spune angajaților că el a făcut ”corecturile” pe ordinele de ministru, explicând că programele sunt proaste, pentru că s-au făcut ”cu dedicație”. Spune că vrea să crească numărul centrelor și să introducă noi spitale publice și private.



”Când am văzut ”corecturile” ministrului, unde apăreau Polisano, adică Medlife, și Sanador, unde operează ministrul și secretarul de stat, i-am spus că e mult prea riscant”, povestesc oameni din MS.

Atunci șefii MS au eliminat spitalele private, exact cum a scris Libertatea ieri, și i-au spus ministrului că el poate schimba oricând lista cu spitalele agreate printr-un nou ordin.

Dar schimbările de la angiografe oricum au rămas în noua formă, în așteptarea unei liste schimbate, cu Polisano deja calificată, dacă va fi cazul.



O altă minciună demontată rapid

Chestiunea acțiunilor prioritare este a doua în câteva zile față de care ministrul Costache nu a spus adevărul, iar un document publicat de presă l-a contrazis imediat. Prima minciună este legată de angajarea sa la Polisano Sibiu.

În seara de 29 ianuarie 2019, ministrul Victor Costache a susținut la B1 TV că ”lucrez gratis” la Polisano.

În dimineața zilei de 30 ianuarie, Libertatea a publicat contractul său, în care ministrul cîștigă 20.512 de lei pe lună, salariul de bază, de la Polisano Sibiu.

Câteva ore mai târziu, fără să recunoască dezinformarea, ministrul a spus că Polisano e un spital privat și că nu putea să fie plata zero, deși el însuși afirmase anterior acest lucru.



