Angajatii unei terase din Centrul Vechi din Capitala participa la un protest organizat de patronatele din HoReCa, miercuri, 19 august 2020. Angajatii din HoReCa protesteaza fata de modul in care autoritatile combat pandemia si pentru a trage un semnal de alarma asupra viitorului celor 400.000 de persoane care muncesc in aceasta industrie. In prezent 40% dintre operatorii HoReCa si-au inchis locatiile, iar cifra de afaceri a intregului sector a scazut cu 70% fata de anul trecut. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO