S-a accidentat grav pe 27 iunie 2014

Incidentul a avut loc acum 12 ani, când victima, care se deplasa cu bicicleta prin Capitală, a căzut într-o groapă nesemnalizată. Impactul a fost atât de violent încât a necesitat intervenție chirurgicală de urgență, soldată cu extirparea splinei, relatează televiziunea PRO TV.

Bărbatul s-a accidentat grav pe 27 iunie 2014, pe Calea Știrbei Vodă (intersecția cu strada Ion Câmpineanu), în timp ce se deplasa regulamentar cu bicicleta, alături de un prieten.

Pentru că nu era montat niciun semn de avertizare, tânărul nu a putut evita obstacolul, iar impactul a fost sever. Deși instanța i-a recunoscut în cele din urmă dreptatea, victoria vine după 12 ani, timp în care răspunderea penală pentru vinovați s-a prescris.

El era ușor în spatele meu și a văzut același lucru, am intrat în acea zonă unde nu era iluminat stradal, nu era niciun semn că ar fi o groapă sau o lucrare, nicio semnalizare de niciun fel. Bicicleta s-a oprit, iar el mi-a spus că m-a văzut cum am început să zbor. A venit, din câte îmi amintesc, destul de repede o mașină de la SMURD. Mi-au spus că trebuie să mergem urgent la spital, că am o hemoragie internă și că s-ar putea să nu supraviețuiesc”, a povestit bărbatul.

Administrația Străzilor, bună de plată

Transportat de urgență la Spitalul Floreasca, tânărul a intrat direct în operație. Medicii l-au anunțat că traumatismele suferite au fost atât de severe, încât singura soluție pentru a-i salva viața a fost extirparea splinei.

„Tehnic, ești un om funcțional, dar viața se schimbă complet. Trebuie să fiu extrem de precaut; orice virus mă afectează mult mai profund decât pe un om obișnuit”, a povestit bărbatul.

Imediat după accident, autoritățile au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, încercând să stabilească cine era responsabil pentru groapa lăsată de izbeliște. Deși lista celor implicați era lungă, identificarea vinovatului a durat mai bine de 10 ani, timp în care fapta s-a prescris.

După un proces îndelungat, magistrații au stabilit cine poartă vina pentru accident. Administrația Străzilor, principalul responsabil pentru starea deplorabilă a carosabilului, a fost obligată de instanță, printr-o sentință definitivă, să plătească 100.000 de euro cu titlu de despăgubiri morale.

dinamo_forever_77 26.02.2026, 08:04

Este foarte bine ca este despacubit saracul om.....problema de baza ramane. Ce se intampla cu acesti decidenti vremelnici? Cum raspund ei? Caci despagubirile le platim noi.....nu ei! Ar trebui sa raspunda in solidar! Ca nu-si fac treaba!!!! Am trecut zilele trecute pe strada Tunari din MIJLOCUL Bucurestiului. Este reabilitata de vreo 10 ani. Pana anul acesta, nu a exista o groapa. Sa mergeti acum. Este DEZASTRU. Ceea ce ma face sa gandesc ca nu neaparat asfaltul este de vina, ci MIZERILE de solutii de dezapezire aruncate. CIne raspunde pentru aeste \"erori\"???? Se vede de pe Luna ca sunt facute intentionat.

Avatar comentarii

D.I. 26.02.2026, 08:20

Justitia din Romania, legi aplicate de magistrati cu pensii speciale: 12 ani de procese, cand intr-un stat cu legi clare, verdictul s-ar fi dat in cel mult o luna. Dar asta-i Romania \"lucrului bine facut\".

