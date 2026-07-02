„Dacă își punea centura, ar fi trăit”

Diana și Dodi Fayed au murit pe 31 august 1997, la Paris, după ce mașina în care se aflau s-a izbit în tunelul Alma. Cei doi încercau să scape de paparazzi, iar moartea prințesei a declanșat, de-a lungul anilor, numeroase teorii ale conspirației. Un pompier care a încercat să o salveze pe prințesa Diana dintre fiarele contorsionate ale mașinii, în tragicul accident de la Paris, a dezvăluit care au fost ultimele cuvinte ale acesteia iar dr. Richard Shepherd spune că explicația morții este mult mai simplă și mai dureroasă decât toate scenariile apărute după accident.

Medicul legist a participat la analiza probelor din ancheta privind moartea Prințesei Diana și a lui Dodi Fayed. El spune că mulți oameni încă refuză să creadă că un accident rutier, fără o explicație spectaculoasă, a putut duce la moartea unei persoane urmărite de întreaga lume.

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„Mă uimește că au trecut peste 20 de ani și că până astăzi mulți oameni nu cred că Diana a putut muri într-un mod atât de simplu, nespectaculos”, a spus Richard Shepherd.

Specialistul spune că repetă același lucru ori de câte ori este întrebat despre moartea Dianei: a fost un accident de mașină, iar centura de siguranță i-ar fi putut salva viața.

„Dacă Prințesa Diana și-ar fi pus centura, ar fi trăit”, a spus medicul legist.

Medicul a analizat fotografiile mașinii, tunelului și autopsiei

Richard Shepherd nu a făcut autopsia Prințesei Diana imediat după accident. În ziua tragediei era în vacanță în afara țării și a promis că se va întoarce pentru procedură, însă autopsia a fost realizată, în cele din urmă, de un coleg de-al său. El a intrat în dosar aproximativ un an mai târziu, când a analizat probele din anchetă.

Medicul spune că a studiat fotografiile mașinii, ale tunelului și ale autopsiei, iar în timpul lucrului nu și-a permis să fie influențat de emoție.

„Nu puteam permite ca gândurile mele să mă încurce”, a spus el.

Abia după ce a terminat analiza probelor, spune Shepherd, a putut să se gândească la Diana ca la mamă și ca la femeie care a fost tratată într-un anumit fel de familia regală.

De ce apar în continuare teorii despre moartea Dianei

Medicul legist spune că, în cazurile urmărite de întreaga lume, oamenilor le este greu să accepte răspunsuri simple. Cu cât persoana este mai cunoscută, cu atât publicul caută o explicație mai complicată. În cazul Dianei, tocmai această disproporție dintre viața ei publică uriașă și cauza morții, un accident rutier, a alimentat teoriile.

Richard Shepherd spune că trupul unei persoane moarte poate oferi adevărul, dar numai dacă experții pun întrebările corecte. El a explicat că rolul medicului legist este să vorbească, într-un fel, în numele celui care nu mai poate spune ce s-a întâmplat. În cele mai multe cazuri, adevărul contează mai ales pentru familie. În cazuri precum moartea Dianei, răspunsul a fost așteptat de o lume întreagă.

„Corpul nu minte”

Întrebat dacă un corp spune întotdeauna adevărul, Shepherd a răspuns că da, dar a precizat că răspunsurile depind de întrebările puse.

„Corpul nu minte”, a spus medicul legist.

El a explicat că, în profesia sa, respectul față de morți este esențial. Spune că nu poate lucra dacă se lasă copleșit de emoții, dar nici nu poate trata un caz ca pe o simplă procedură tehnică. În timpul analizei, specialistul trebuie să rămână lucid. După aceea, poate vedea omul din spatele dosarului.

Cine este Richard Shepherd

Richard Shepherd este unul dintre cei mai cunoscuți medici legiști britanici. De-a lungul carierei, a lucrat la mii de cazuri, inclusiv anchete de mare impact public. A fost implicat în investigații legate de Duminica Sângeroasă, moartea Prințesei Diana și cazuri ale unor cetățeni britanici uciși în atacurile din 11 septembrie.

În interviul pentru Onet, medicul spune că nu se teme de moarte, dar nici nu o așteaptă. Spune că profesia lui l-a obligat să vadă de aproape nu doar fragilitatea vieții, ci și nevoia celor rămași în urmă de a afla adevărul.

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