De Daniel Stanciu,

„Responsabilitatea prevenției este a familiei în primul rând și mai apoi a comunității locale”, a declarat, Doru Constantin,Purtorul de cuvânt al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș (DGASPC Mureș).

Doru Constantin insistă că DGASPC nu poate acționa decât în urma unei sesizări de abuz. Fie din partea unei autorități locale sau a unui cetățean. „Noi nu putem lua măsuri care să prevină separarea copilului de familia naturală. Putem face asta doar în urma unei sesizări și a unei analize a situației familiale”, declară reprezentantul instituției.

Purtătorul de cuvânt ține să precizeze că „Rambo”, copilul traficat la vârsta de 12 ani de un clan de interlopi din Mureș despre care a scris Libertatea, e într-o situație bună și nu se mai află în niciun pericol. „Copilul are 20 de ani, are o familie, are un loc de muncă”, menționează acesta.

Există o bază de date cu familiile vulnerabile din județul Mures, care sunt monitorizate de către DGASPC, „dar nu pot spune dacă familia copilului menționat în articol se afla la acel moment sub supraveghere”, încheie purtătorul de cuvânt.

Libertatea a scris miercuri despre „Rambo”, un băiețel de 12 ani care în 2013 a fost dat de către părinți unui clan de cămătari. Copilul trebuia inițial să lucreze la cămătari doar o lună , pentru a plăti datoria de 1000 de lei făcută de tatăl lui, dar a sfârșit prin a lucra timp de trei ani. Timp în care a avut grijă de animale și uneori a dormit pe câmp.

Pe 30 decembrie anul trecut s-a dat primul verdict din dosarul în care clanul lui Bako Jozsef nu își recunoaște vina. Verdictul nu e definitiv.

Citeşte şi:

Clanurile iau sclavi! Povestea lui „Rambo”, băieţelul de 12 ani care a fost vândut de părinți la cămătari în contul datoriilor

Ambasadorul României la Bruxelles, Andreea Păstârnac, acuzat de fostul consul român de la Tel Aviv că a protejat un sistem de corupție cu chitanțe false!

Fabuloasa poveste a românului care a lucrat acasă la regizorul Franco Zeffirelli. “Maestrul avea un suflet incredibil, avea grijă de mulți oameni. Și de câini”

România, audiată de CEDO pentru că nu recunoaște cuplurile de același sex

GSP.RO Acordul secret pe care Kobe Bryant îl avea cu soția sa în cazul unui accident de elicopter

HOROSCOP Horoscop 29 ianuarie 2020. Gemenii au parte de multă gălăgie în jurul lor