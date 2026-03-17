„Doamna ministru Diana Anda Buzoianu, știți de când vă aștept? Știți de când aș fi vrut să fiu lângă dumneavoastră și să vă explic argumentat cât de incompetentă sunteți?”, i-a spus senatorul PACE, Paul Gheorghe, lui Buzoianu, în comisia unde a fost dezbătut bugetul pe 2026 alocat Ministerului Mediului.

Senatorul Opoziției a fost întrerupt apoi de către cei din sală, dar și-a reluat discursul.

„Dați-mi voie! Lăsați-mă să vorbesc. Dați-mi voie să vă explic că acest buget este foarte prost fundamentat. Și cu argumente. Nu am venit să spun baliverne. Vorbim despre sistemul de management integrat al deșeurilor, doamna ministru. Ce fonduri ați alocat dumneavoastră în buget ca să rezolvăm această problemă națională? Vorbim despre gropile de gunoi neconforme, vorbim despre stațiile de tratare a apei care nu există niciunde în România sau, dacă sunt, sunt foarte vechi și nu își mai fac treaba”, a continuat Paul Gheorghe.

La un moment dat, Diana Buzoianu i-a dat o replică nepotrivită: „Să știți că aroganța și lătrăturile nu țin loc de argumente. […] Domnule parlamentar, să știți că dacă țipați mai tare la microfon nu vă crește bărbăția”.

