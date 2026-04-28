Votul a avut loc marți și a fost adoptat cu o largă majoritate, conform europarlamentarului Siegfried Mureșan. „Tocmai am votat pentru ridicarea imunității europarlamentarei Diana Șoșoacă. Cererea a trecut cu o largă majoritate. Parlamentul European este mereu unit în a permite justiției să-și facă treaba”, a declarat acesta pe Facebook.

Decizia Parlamentului European vine după ce, săptămâna trecută, Comisia de afaceri juridice (JURI) a aprobat ridicarea imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă.

Parchetul General a anunțat că Șoșoacă este urmărită penal pentru mai multe capete de acuzare, printre care patru cazuri de lipsire de libertate, patru acte de promovare a ideologiei fasciste și legionare, precum și declarații antisemite și de negare a Holocaustului.

În trecut, Diana Șoșoacă a fost implicată în mai multe controverse. În 2024, după invalidarea candidaturii sale la alegerile prezidențiale de către Curtea Constituțională, aceasta l-a elogiat public pe liderul mișcării legionare, Corneliu Zelea-Codreanu, și a vizitat troița dedicată acestuia în Tâncăbești, județul Ilfov.

De asemenea, în februarie 2025, Institutul pentru Studierea Crimelor Comunismului a depus un denunț împotriva sa pentru promovarea cultului lui Nicolae Ceaușescu în cadrul unui discurs susținut în Parlamentul European.

Aleasă europarlamentar pe listele partidului S.O.S. România în 2024, Diana Șoșoacă a devenit o figură controversată. În mai multe intervenții, aceasta i-a numit pe mareșalul Ion Antonescu și pe Zelea-Codreanu „eroi”, stârnind reacții dure din partea opiniei publice și a organizațiilor care apără memoria victimelor Holocaustului.

