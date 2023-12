Ce soluții alternative de încălzire a apei există

Aceasta nu mai este, însă, singura preocupare pentru milioanele de concetățeni care se gândesc deja cu înfrigurare la ce vor face și în această iarnă, care așteaptă apa caldă așa cum copiii îl așteaptă pe Moș Crăciun. Principala cauză a lipsei apei calde în anumite zone o reprezintă un serviciu centralizat care nu oferă întotdeauna o experiență propice de utilizare, în condiţiile în care centralele murale sunt destul de costisitoare. De asemenea, rețeaua existentă în multe regiuni prezintă numeroase defecțiuni, în mod recurent.

Așadar, cum spuneam, pentru a avea la dispoziție apă caldă în orice moment, multor români le rămâne una dintre cele două variante amintite: boilerul sau instantul electric. Diferența dintre aceste dispozitive poate părea la prima vedere simplă, dar în realitate, deși servesc aceleași scopuri, ele au caracteristici care le diferențiază semnificativ. Atât boilerul, cât și instantul electric sunt dispozitive utilizate pentru încălzirea apei, însă modalitățile în care realizează acest lucru, eficiența, dimensiunea și funcțiile pot varia semnificativ. Dacă te numeri printre cei care au încă probleme cu apa caldă și dorești să implementezi în propria locuință una dintre cele două soluții va trebui să analizezi cu atenție toate aspectele pentru a vedea care este opțiunea ideală pentru tine și pentru familia ta. De aceea, în cele ce urmează ne-am propus să-ți spunem tot ceea ce trebuie să știi despre cele două dispozitive ca să faci cea mai bună alegere.

Ce este un boiler

Boilerul este un echipament electrocasnic care are rolul de a produce și de a înmagazina o cantitate mare de apă caldă pentru a satisface cerințeie unei gospodării. În general, acesta utilizează un element de încălzire electric sau un arzător pe bază de gaz pentru a încălzi apa la o temperatură specifică și pentru a o stoca în rezervor până când este necesară utilizarea, aflăm de pe site-ul Thermodyneboilers.

Boiler electric

Boilerul dispune de un vas intern care păstrează în permanență apa la temperaturi ridicate, care sunt de obicei reglate de către utilizator atunci când acesta este conectat la priză. Conexiunea electrică este una permanentă, în timp ce ciclurile de încălzire a apei se reiau în mod automat datorită senzorului care detectează dacă temperatura apei scade sub un anumit nivel. Acest echipament este foarte apreciat pentru ușurința cu care poate alimenta o casă cu apă caldă. De asemenea, se montează cu ușurință, are un preț accesibil și oferă un volum generos de apă caldă. În comparație cu alte sisteme care îndeplinesc aceeași funcție, boilerul este preferat de familiile care își doresc apă caldă la costuri mici în orice moment din an. Boilerele sunt de mai multe tipuri, iar principala diferență dintre acestea este dată de modalitatea prin care încălzește apa. În funcție de combustibilul pe care îl folosesc pentru încălzirea apei, boilerele sunt de trei tipuri: electrice, termoelectrice și cu acumulare. Cel mai popular este boilerul electric.

Avantajele unui boiler electric

Iată care sunt principalele beneficii pentru care un boiler electric poate reprezenta o soluție eficientă de încălzire a apei menajere:

Boilerele electrice sunt special concepute pentru a menține constantă temperatura apei, iar atunci când aceasta scade sub temperatura setată de utilizator, termostatul va declanșa încălzirea apei. Practic, câtă vreme boilerul este conectat la o sursă de, el va asigura accesul rapid la apă caldă menajeră;

Fiecare tip de boiler electric are indicatori propri de performanță, care sunt stabiliți de volumul rezervorului, precum și de puterea și presiunea echipamentului. În aceste condiții, un boiler poate fi eficient și pentru marii consumatori, atât timp cât este ales un model cu un volum mare și cu o putere ridicată. Spre exemplu, site-ul Ferroli ne spune că, pentru o familie de 3-4 persoane, specialiștii recomandă achiziționarea unui boiler cu un volum de peste 80 de litri și cu o putere de circa 2.000 W;

Procesul de instalare a unui boiler electric este simplu, iar acesta se poate monta oriunde în casă, atât timp cât este posibilă conectarea sa la instalația de apă și la o sursă de curent;

Spre deosebire de alte soluții alternative de încălzire a apei, boilerul este foarte silențios când se află în funcțiune;

Datorită faptului că principiul de funcționare este unul simplu, boilerul are o durată mare de viață, care poate ajunge și la 10 ani, bineînțeles dacă sunt întreținute corespunzător. În același timp, defecțiunile se pot remediat rapid, cu costuri reduse.

Ce este un instant electric

Încălzitorul instant electric, cunoscut și sub numele de instant electric, este cea mai nouă și mai avansată tehnologie eco de producere a apei calde și reprezintă o soluție alternativă foarte eficientă de producere a apei calde menajere într-o locuință. Este un dispozitiv de dimensiuni mult mai mici comparativ cu un boiler electric și sunt proiectate pentru a putea fi montate în apropierea punctelor de utilizare a apei calde, așa cum este cazul robinetelor de la baie sau a chiuvetelor de bucătărie, potrivit site-ului ThermoSphere.

Instant electric

Acestea pot fi instalate fără a necesita un rezervor de stocare a apei calde. Vorbim despre un echipament care se montează foarte ușor și care funcționează pe bază de energie electrică. Mai mult decât atât, așa cum sugerează și denumirea lui, instantul electric prezintă marele avantaj de a încălzi apa în timp real. Practic, în momentul în care trece prin acest dispozitiv, apa este încălzită și, astfel, nu mai este nevoie să aștepți minute bune așa cum se întâmplă în cazul boilerului. Instantul electric poate să substituie cu succes metodele convenționale de încălzire a apei, cum ar fi centrala termică sau serviciul centralizat de încălzire. De asemenea, instantele electrice sunt preferate de multă lume deoarece pot fi instalate oriunde, atât timp cât pot fi conectate la o sursă de apă și la una de energie electrică. Instantul electric se poate dovedi extrem de util în multe localități din țară, mai ales acolo unde sistemul centralizat local nu funcționează corespunzător sau în locurile unde anumite locuințe încă nu pot fi racordate la rețeaua publică de gaze. De asemenea, acest dispozitiv de ultimă generație reprezintă o soluție pentru oricine dorește să opteze pentru o variantă ecologică de încălzire a apei menajere.

Beneficiile unui instant electric

Așa cum spuneam, comparativ cu un boiler electric, încălzitorul instant electric încălzește apa pe loc prin intermediul unei rezistențe electrice fără a mai stoca apa într-un rezervor și fără a mai consuma energie electrică pentru a-i menține temperatura constantă. Dincolo de acest avantaj, un încălzitor instant pentru apă prezintă și alte avantaje, și anume:

După cum am mai menționat, acest dispozitiv oferă acces instant la apa caldă, imediat ce este pus în funcțiune. Totodată, comparativ cu un boiler electric, în cazul instantului electric nu există limitări deoarece apa este încălzită pe loc, nu stocată într-un rezervor;

Spre deosebire de sistemele convenționale de încălzire a apei, încălzitoarele instant sunt optimizate astfel încât au un consum energetic foarte bun. Deoarece nu are un consum pasiv de energie electrică și intră în funcțiune doar când se foloește apa caldă, consumul de electricitate poate fi chiar și cu 40% mai mic comparativ cu cel al unui boiler electric;

Dimensiunile reduse reprezintă un mare avantaj al instantului electric pentru simplul fapt că că pot fi montate oriunde, chiar și în cele mai înguste locuri din casă, unde instalarea unui boiler ar fi imposibilă;

Un încălzitor instant de apă caldă poate avea o durată de viață de până la 20 de ani, cu condiția să fie folosit și întreținut corespunzător și, de asemenea, să se evite conectarea acestuia la o sursă de apă dură. Dacă nu ai acces la o sursă de apă fără calcar se impune achiziționarea unei stații de dedurizare, care va prelungi durata de viață a aparatului tău;

Nu în ultimul rând, prețul de achiziție al unui instant electric de apă caldă este mult mai scăzut decât cel al altor soluții de încălzire a apei. Însă, modelele cu un debit ridicat de apă și cu posibilitatea de a încălzi apa la o temperatură ridicată, prețul de achiziție, dar și consumul energetic vor fi mai mari.

