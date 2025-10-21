Acuzațiile din dosarul Nordis cresc

În total, până în prezent, s-au depus aproximativ 700 de plângeri penale, fiind identificate aproape 1.000 de victime, mai precis 850 de păgubiți. De asemenea, prejudiciul cumulat a ajuns la circa 75 milioane de euro, reprezentând banii plătiți de păgubiți pentru apartamentele care nu au mai fost construite și predate, au precizat sursele citate pentru Libertatea.

Amintim că, pe 3 februarie, Laura Vicol, fosta şefă PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor, şi soţul ei, Vladimir Ciorbă, au fost reținuți pentru 24 de ore în dosarul Nordis. Decizia reținerii a venit după ce procurorii DIICOT au făcut zeci de percheziții în România și în Monaco, parte dintr-o anchetă amplă privind un grup infracțional organizat, format încă din 2018.

Cei doi, alături de alți 9 inculpați, au fost acuzați de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălarea banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave și stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor.

Pe 5 februarie, Laura Vicol a fost arestată preventiv pentru 30 de zile alături de soţul său, Vladimir Ciorbă, dar decizia nu a fost definitivă, iar Înalta Curte de Casație şi Justiţie a decis eliberarea lor după nici 2 săptămâni.

Compania Nordis, unul dintre cei mai importanți dezvoltatori imobiliari din România, a fost acuzată atunci că a vândut aceleași apartamente către persoane diferite și a încasat zeci de milioane de euro, dar majoritatea proiectelor au rămas pe hârtie.

Cine este Laura Vicol. O figură controversată în peisajul juridic și politic

De profesie avocat, Laura Vicol, 50 de ani, a devenit cunoscută pentru reprezentarea unor clienți controversați, fiind numită „avocata interlopilor”. În primul dosar DIICOT al fraților Cămătaru, de acum 20 de ani, Vicol i-a apărat, printre alții, pe Vasile Balint, zis Sile Cămătaru, și pe Silviu Dudiță, zis Fluturică. De asemenea, numele ei a apărut și într-un dosar al lui Ion Balint, zis Nuțu Cămătaru.

Laura Vicol a fost inclusiv avocata fostei șefe a DIICOT, Alina Bica, dar și a lui Daniel Dragomir, fost ofițer SRI implicat în dosare de corupție. De asemenea, este cunoscută ca o apropiată a Elenei Udrea și a Elenei Băsescu. Un fost apropiat al Laurei Vicol este Leo de la Strehaia.

În paralel, Vicol a intrat și în politică, fiind aleasă deputat în 2020 pe lista PSD Dolj. La scurt timp, Vicol a ocupat funcția de președinte al Comisiei Juridice din Camera Deputaților, în perioada noiembrie 2021-octombrie 2024, la propunerea Liei Olguța Vasilescu.

