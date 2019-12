De Denisa Macovei,

„Eu cred că e un pas oarecum firesc pe drumul pe care noi am pornit. Pe lângă actorie și regie, noi facem de ceva ani producție, cred că sunt 8 ani de când am produs filmele „Love Building”, „Două Lozuri”, „Haway”. Și, dacă tot am intrat pe drumul ăsta de producție cinematografică, era oarecum firesc să ne gândim și la ceva de genul ăsta”, ne-a povestit Dragoș Bucur despre proiectul „2DB Studio Films”, specificând că 2DB nu vine neapărat de la inițialele numelor, ci de la „doi debili”. Ceva mai practic, Boguță a completat că acest platou de film este un demers firesc, întrucât ei vor să-și ducă proiectele artistice la ce mai înalt nivel. „E important să te dezvolți. Dacă stai, stai, dar nu de ăia suntem noi”.

Au muncit cot la cot

Aflat în sectorul 6 al Capitalei, studioul care are o suprafață totală de 660 mp și o înălțime de 9 metri, nu le-a „mâncat” doar bani, ci și multă muncă și nervi. Cei doi au lucrat cot la cot cu muncitorii pentru a-și vedea visul cu ochii. „Cu mâinile astea două am transformat locul ăsta. Am muncit zi de zi. Când l-am văzut, am găsit oportunitatea să facem aici un studio, mai ales că este foarte aproape de oraș, faci 20 de minute din centru, și am muncit la el vreo 8 luni, din luna aprilie”, ne-a povestit Dragoș, completat de prietenul și partenerul de afaceri. „Am schimbat meșteri mari, zidari, vreo 5. Pe unul l-aș fi zidit în perete, dar a dispărut. Adevărul că era o clădire nu abandonată, dar pe acolo, un fost depozit”, a declarat și Boguță.

VIDEO: Dumitru Angelescu

