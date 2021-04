„Din punctul meu de vedere, orice membru de partid care a fost reabilitat, şi-a ispăşit pedeapsa, are dreptul să îşi revendice un loc în partid. Nu a existat o tradiţie în cadrul PSD-ului de a-şi aduce înapoi foştii preşedinţi. Mai degrabă i-a dat afară din partid sau s-au autoexclus”, a afirmat, la Digi 24, Vasile Dîncu, referindu-se la Liviu Dragnea, potrivit News.



De asemenea, preşedintele Consiliului Naţional al PSD a vorbit și despre relația sa cu fostul lider PSD.

„Nu am vorbit cu el, aş fi vorbit, dar nu am avut ocazia, nu am fost pus pe lista celor care ar fi putut să vorbească cu el la telefon. Înţeleg că e o listă scurtă pe care a stabilit-o. Din punct de vedere uman, sunt apropiat şi acuma de el. Nu sunt fericit pentru ceea ce se întâmplă, aş vrea să îl văd cât mai repede liber, deci eu păstrez pentru el aceeaşi afecţiune. Din punct de vedere uman. Politic, a făcut greşeli, dar poate că el ştie mai bine acum, a avut şi o perioadă de reflecţie şi aici nu mă bag, nu sunt deciziile mele şi nu ştiu ce va face în viitor”, a mai explicat Dîncu.

Liviu Dragnea, fost lider al PSD, a solicitat Judecătoriei Sectorului 5 să fie eliberat condiţionat din închisoare, unde execută o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni.



Liviu Dragnea se află în penitenciar din 27 mai 2019, când a fost condamnat definitiv de Instanţa supremă la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.





Citeşte şi:

Doi pacienți ATI dintre cei transferați ieri de la București la Iași au murit

VIDEO | Martor la decesul bărbatului din Pitești agresat de polițiști: „Toți trei presau pe el. După 20 de secunde și-a dat ultima suflare”

Radu Mihaiu: Lacul Fundeni e o bombă ecologică

PARTENERI - GSP.RO Cum se ascundea Marica cu amantele! Ilinca Vandici, dezvăluiri incredibile

Playtech.ro INCREDIBIL! Ce face acum femeia care l-a părăsit pe Mihai Neșu! E halucinant ce se întâmplă

Observatornews.ro Caz incredibil la Braşov. Fetiţă de doi ani înecată şi declarată moartă, observată după o oră că are puls

HOROSCOP Horoscop 17 aprilie 2021. Peștii beneficiează de o formă de protecție care nu se manifestă cum vor ei

Știrileprotv.ro Exclusiv. Vlad Voiculescu face dezvăluiri șocante: „Am primit mai multe amenințări cu moartea”

Telekomsport Crimă înfiorătoare. Marele campion al ţării, otrăvit şi ucis de o tânără de 18 ani. Sportivul a primit „Respiraţia diavolului”

PUBLICITATE Află cât de profitabile sunt economiile tale (PUBLICITATE)