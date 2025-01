Distincția este oferită de Tripadvisor, cea mai mare platformă de recomandări turistice la nivel internațional, cu scopul de a onora afacerile care obțin constant recenzii pozitive, plasându-le printre primele 10% listări ale platformei din întreaga lume.

Premiul se bazează pe feedback-ul oricărui membru al comunității care a vizitat și a lăsat o recenzie autentică pe Tripadvisor, pe o perioadă de 12 luni.

Dino Parc Râșnov este o destinație preferată nu numai de familiile cu copii, dar și de cei care vor să-și petreacă timpul în natură, într-un spațiu în care componenta educațională se împletește cu cea recreativă.

„Acest premiu este o reconfirmare a valorii Dino Parc Râșnov, a serviciilor pe care le oferim prin crearea de noi și spectaculoase motive de petrecere a timpului liber. Recenziile directe ale vizitatorilor sunt importante și valoroase și le mulțumim pe această cale tuturor pentru aprecieri”, a declarat Adrian Dănuț Apostu, Manager General al Dino Parc Râșnov.

În parcul de peste patru hectare, vizitatorii au ocazia să exploreze o lume a dinozaurilor în mărime naturală, cu peste 125 de exemplare, și să participe la activități diverse, de la traseul de aventură, Cinema 9D și până la atelierele de creație.

Recomandări Cum au ajuns bani europeni pentru sănătate la Antena 3 și România TV: 200.000 de euro reclamă într-un proiect derulat de Institutul Fundeni și UMF Iași

„Ne bucurăm că am reușit să construim o lume în care atât copiii cât și adulții sunt mereu bineveniți și în care pot descoperi universul fascinant al dinozaurilor. Provocarea este ca an de an să venim cu ceva spectaculos, de aceea, și în 2025, am programat surprize gigantice în parc”, a precizat Adrian Apostu.

În 2024, Dino Parc Râșnov s-a plasat pe locul trei în topul parcurilor de distracție din Europa, în clasamentul realizat de site-ul specializat europeanbestdestinations.com.

Astfel, Dino Parc Râșnov este singurul parc de distracții din România care primește o astfel de recunoaștere europeană.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News