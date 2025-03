Gestul care a declanșat avalanșa de umilințe

Pe 4 ianuarie 2020, la ora 23.30, un bărbat suna la 112: „Fiți atenți aici! Mă plimbam pe stradă, cu un prieten și cu o prietenă de-a mea, şi o mașină de culoare închisă a trecut în fața noastră, cu faza lungă, eu i-am arătat un semn de „f… y…”. A frânat, a coborât respectivul și m-a doborât de pământ, a chemat poliția, cu mașina, m-au dus la poliție și m-au bătut foarte tare și pe acolo…., înțelegeți? Și m-au încătușat. M-au bătut de m-am că… pe mine, înțelegeți? Mi-au dat cu apă, ca la Auschwitz. Am fost înjosit, am fost împins în că… Îmi cade tare rău, că n-am fost înjosit în halul ăsta niciodată”, mărturisea bărbatul, în timp ce plângea la telefon.

Operatorul de la 112 a chemat Salvarea care l-a dus spital, iar acolo, medicii au constatat că el e plin de vânătăi şi de julituri pe mâini şi pe spate, că are un genunchi lovit şi mai multe cucuie în zona capului. Ulterior, legiştii au stabilit că leziunile „s-au putut produce prin încătușare și loviri directe, repetate, cu corp contondent”.

Totul a pornit de la un singur deget ridicat în aer; „un gest neprincipial”, cum l-au numit judecătorii.

A oprit maşina, l-a doborât şi a chemat întăriri

Era o seară de sâmbătă. Laszlo H. a mers la un bar din Cristuru Secuiesc, cu iubita lui şi cu un prieten. Au băut, s-au distrat, şi cu puţin înainte de ora 22.00, au plecat spre casă, mergând pe strada ce taie în două oraşul.

La aceeaşi oră, Constantin Iscu-Lăcătuşu, agent de poliţie în Cristuru Secuiesc, se pregătea să intre în tura de noapte. Şi-a îmbrăcat uniforma, s-a urcat în maşina personală şi se îndrepta spre sediul poliţiei când, spune el, „am văzut trei siluete care se deplasau pe şosea şi am aprins, pentru moment, faza lungă, ca să văd ce se întâmplă”.

Deranjat de farurile maşinii, Laszlo H. i-a făcut un semn obscen şoferului, arătându-i degetul mijlociu ridicat, şi i-a strigat, în limba maghiară, să dea lumina mai încet. Nu observase că la volan era un poliţist. Iscu-Lăcătuşu a oprit maşina, a dat în marșarier până în dreptul lui Laszlo şi, fără a se prezenta sau a preciza motivul, l-a întrebat pe acesta cum îl cheamă.

Bărbatul a refuzat să spună. Atunci, povesteşte el, polițistul „s-a dat jos din maşină, m-a lovit în zona capului cu un baston sau cu un alt obiect dur, nu ştiu exact, m-a doborât la pământ, m-a pus pe burtă şi apoi m-a încătușat, continuând să mă lovească în zona capului și a spatelui”. Prietenii lui, martori la agresiune, confirmă că aşa s-a întâmplat şi spun că, după ce l-a încătușat pe Laszlo, poliţistul a stat cu genunchiul peste spatele lui.

În anchetă şi la proces, Iscu-Lăcătuşu a susţinut că nu l-a lovit pe bărbat, că nu l-a încătuşat şi că nici măcar nu s-a apropiat de el, rămânând la circa 2 metri distanţă. Poliţistul a sunat la dispecerat şi a solicitat intervenţia colegilor de serviciu.

Cum au sărit colegii poliţistului în apărarea lui

Ofiţerul de serviciu din acea seară a declarat, în anchetă, că Iscu-Lăcătuşu l-a sunat pe telefonul de serviciu, cerând să fie trimis cineva în sprijinul său, pentru că, în timp ce venea spre sediu, un bărbat băut i-a ieșit în fața mașinii şi, după ce a oprit şi a coborât, l-a înjurat în limba maghiară și a sărit la el.

Imediat, un echipaj de poliţie a plecat în ajutorul colegului. A fost doar un gest de amiciţie, nu o intervenţie oficială, căci apelul prin care Iscu-Lăcătuşu solicita sprijin nu este consemnat în registrele poliţiei.

Autospeciala a ajuns la faţa locului în două minute. Înăuntru se aflau agentul de poliţie Ludovic M. şi colegul lui de echipaj. Ambii au susţinut, ulterior, că atunci când au ajuns, Laszlo nu era încătuşat şi că apoi s-a lovit singur, pentru că se zbătea în timp ce ei încercau să-i pună cătuşele.

Dar instanţa a constatat că există inadvertenţe în declaraţiile lor, pentru că în anchetă au spus că bărbatul „a rămas tot timpul în picioare”, şi atunci „nu se explică leziunile lui din zona capului”, observă judecătorul, iar la proces au spus că, în timpul încătuşării, s-au dezechilibrat cu toţii şi au căzut, dar asta „apare ca o variantă în favoarea inculpatului”.

Balanţa a fost înclinată de declaraţia unui alt poliţist, căruia Iscu-Lăcătuşu îi mărturisise că el a fost cel care i-a pus cătușele lui Laszlo.

Legat în curtea poliţiei, ţinut în frig şi stropit cu apă

În acea seară, Laszlo H. a fost urcat în autospecială şi dus la sediul poliţiei. Acolo, spune el, „nu m-au băgat înăuntru, am trecut pe lângă clădire şi m-au dus în curtea din spate. Iar în dreptul scărilor de la intrarea din spate, mi-au legat mâna dreaptă, cu cătușele, de balustrada de metal şi m-au lăsat afară, în frig, mai mult de o oră”.

Bărbatul mai spune că, la un moment dat, le-a cerut polițiștilor să-i dea voie să meargă la toaletă, însă ei au refuzat să-i desfacă cătuşele, iar „Constantin Iscu-Lăcătuşu m-a udat cu furtunul, zicând că ar trebui să-mi fac nevoile, și mă va spăla el, cu furtunul”.

Iubita lui Laszlo venise după el la poliţie. Ea a declarat în anchetă că, auzind pe cineva cum se văita în curtea din spate, „m-am uitat printre scândurile gardului şi l-am văzut legat cu cătușele de o balustradă, afară. Stătea ghemuit. Era foarte frig, era ianuarie, noaptea, trecut de ora 22.00, iar polițiștii turnau apă peste el”, declară femeia.

Apelul telefonic care i-a speriat pe poliţişti

Cu mâna stângă, rămasă liberă, Laszlo a reuşit să-şi scoată telefonul din buzunar. A căutat în agendă şi l-a sunat pe fostul lui avocat. N-a apucat să-i spună decât că e la poliţie, căci imediat „unul dintre polițiști mi-a luat telefonul din mână. S-a uitat să vadă cu cine vorbesc şi a văzut că scrie «avocat». Iar după vreo 3 minute, s-au întors, mi-au dat telefonul înapoi, mi-au scos cătușele și mi-au spus că pot să plec”, spune Laszlo.

„Când a ieșit din curtea Poliției, avea capul înroșit, dar nu cu urme de sânge. Mergea cu greu, plângea, hainele erau murdare, iar pantalonii, uzi de urină”, declară iubita lui Laszlo.

Imediat după ce a fost eliberat, bărbatul a sunat la 112, iar salvarea care a venit l-a dus la spital.

Sediul Poliției din Cristuru Secuiesc

Cum a descoperit bărbatul bătut că a fost şi amendat

Laszlo H. a fost convins că, după ce a anunţat la 112 ce i se întâmplase, autorităţile îşi vor face treaba. De altfel, echipajul de pe ambulanță notase, în fișa de urgență, că l-a preluat dintr-un „loc public”, motivul indicat fiind „agresiune”, mai exact, „după afirmația pacientului, a fost bătut de polițiști”. În astfel de situaţii, automat e anunţată şi poliţia şi e deschisă o anchetă. În cazul acesta, nimeni n-a mişcat vreun deget şi nu s-a întâmplat nimic.

La scurt timp, Laszlo H. a plecat la muncă în străinătate. În noiembrie 2020, când s-a întors în Cristuru Secuiesc, el a mers ca să-şi plătească taxele, şi acolo a aflat cu surprindere că are de achitat o amendă de 2.000 de lei. O primise în seara în care a fost încătuşat.

Ludovic M. e poliţistul care a întocmit procesul verbal de contravenţie. El a declarat că l-a amendat pe Laszlo H. „pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice. adresare de injurii şi provocare de scandal. Nu îmi amintesc exact, dar vorbea pe un ton ridicat, urla, provoca scandal cu colegul meu. Nu cred că l-am amendat pentru refuz de legitimare, deşi, dacă mă gândesc, trebuia să-l sancţionez şi pentru asta”.

Dacă Laszlo H. ar fi ştiut din timp de amendă, scăpa mult mai ieftin, căci exista posibilitatea reducerii ei la jumătate din minim, adică la 200 de lei, dacă o plătea în termen de 15 zile.

Martorul poliţiei: un om al străzii care nici măcar nu se afla în oraş

În procesul verbal de sancționare contravențională, Ludovic M. a notat, în acea seară, că Laszlo H. „este de față” și refuză să semneze. Chezaş că aşa au stat lucrurile ar fi un alt bărbat, pe care poliţistul spune că l-a văzut pe stradă, peste drum, şi l-a întrebat „dacă poate să fie martor asistent pentru faptul că numitul H. Laszlo nu a vrut să ia la cunoştinţă procesul-verbal, iar el a fost de acord”. Semnătura acestui martor e în subsolul procesului verbal.

Numai că ea e un fals, au constatat criminaliştii, comparând-o cu originalul. „Martorul asistent” al lui Ludovic M. era un om al străzii. El a declarat în anchetă că, în ziua respectivă, nici măcar nu se afla în Cristuru Secuiesc, fiind plecat din oraş, de peste un an, într-un sat unde muncea la o stână.

Pe 9 ianuarie 2020, spune Ludovic M., lui Laszlo i-a fost adus la cunoştinţă procesul-verbal şi prin afişare la domiciliul acestuia. Atunci, spune poliţistul, „am oprit o maşină şi l-am întrebat pe şofer dacă poate să fie martor asistent la afişarea procesului verbal, iar acesta a răspuns afirmativ”. Al doilea martor a confirmat că a fost de față când documentul era lipit pe poarta lui Laszlo, însă a recunoscut şi că se cunoştea cu Ludovic M. „de mai mult timp”.

Omerta din convorbirile telefonice ale poliţiştilor interceptaţi

În noiembrie 2020, după ce a aflat de amendă, Laszlo H. a depus o plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Odorheiu Secuiesc împotriva poliţiştilor care l-au agresat în seara de 4 ianuarie 2020.

În ancheta ce a urmat, dar şi la proces, colegii lui Iscu – Lăcătuşu au negat că bărbatul a fost legat în curte. Unul singur, ofiţerul de serviciu, a mărturisit că-n acea seară, uitându-se pe monitorul camerelor de supraveghere, a văzut cum Laszlo H. era încătușat de balustradă, „stătea în fund lângă scări și continua să înjure și să amenințe”.

În noiembrie 2021, cu acordul instanţei, au fost interceptate convorbirile telefonice ale celor prezenţi, în acea seară, în sediul Poliţiei din Cristuru Secuiesc. În paralel, începuse și audierea lor, iar Constantin Iscu-Lăcătuşu discuta cu un coleg, fiind nemulțumit că ofiţerul de serviciu „a comis-o”:

Iscu-Lăcătuşu: (…) O comis-o p-acolo, zici că-i prost și ăsta, are 50 de ani…

Poliţist: (n.l. – neinteligibil)

Iscu-Lăcătuşu: Are 50 de ani și zici că-i… zici că-i copchil (n.l.-trivialităţi).

Poliţist: O zâs că… el o dat-o pe voi că: „bă, că tre`ia să veniți voi să vorbiți cu el. Să-i ziceți!…”. Păi, dacă nu știi ce tre să zâci, Doamne iartă-mă! (…) Acuma-mi zâce și mie, de treaba cu ăla, cu scos afară. Să…

Iscu-Lăcătuşu: Da, tocmai!

Poliţist: Îl acopăr pă el… da!

Iscu-Lăcătuşu: Da, păi… tocmai! Păi… Nu! Ideea e că nu o fost scos afară. O fost acolo la ușă, da n-o fost scos afară.

Poliţist: Da… Știu!

Iscu-Lăcătuşu: Ți-o zis care-i treaba. Nu-i vorba de scos afară, nu-i vorba de udat, nu-i nicio ambulanță, nimic. Nu în brațe, tu nici nu prea știi prea multe, nici nu mai ții minte. O fost acu 2 ani. (…) Ideea e că-l iei pe nu în brațe și sănătate! Nu trebuie…

Poliţist: Dapăi simplu, doar că…

Iscu-Lăcătuşu: …să te complici. Dacă nu mai știi cum arăta, ce, care-i treaba, știi c-o fost un prost și aia e! Și n-o pățit nimica, o luat amendă, n-o vrut să semneze și o fost trimis acasă, sănătate.

Peste două zile, poliţistul cu care vorbea Iscu-Lăcătuşu e interceptat în timp ce se plângea altcuiva despre acel ofiţer de serviciu: „Cretin ordinar! Și are și 50 de ani! M… mă-tii! Ai stat 25 de ani în poliție ca un… fraier! Te dreacu! (…) Restu colegilor noștri declară că l-o văzut legat, că o fost (n.l. – neinteligibil) nu știu ce… Numa el, cu… Probe nu mai are, că camerele (n.l. – neinteligibil) numa 30 de zile”.

În aceeaşi conversaţie, poliţistul mai spune că Iscu-Lăcătuşu „l-o fi caftit (pe Laszlo – n.r.). Nu știu exact. Nu mai știu, că nu mai mi-aduc aminte. Cre că io fi dat vreo două”.

Primul inculpat nu mai are voie să fie poliţist 3 ani

În iulie 2023, Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita i-a trimis în judecată pe Constantin Iscu-Lăcătuşu, pentru purtare abuzivă şi lipsire de libertate în mod ilegal, iar pe Ludovic M., pentru fals intelectual şi uz de fals. Ambii poliţişti au susţinut tot timpul că sunt nevinovaţi.

În martie anul trecut, Judecătoria Odorheiu Secuiesc a dispus disjungerea dosarului în care era inculpat Ludovic M., „având în vedere că numai o parte din probaţiune este comună”, iar faptele „sunt distincte”.

Mai departe, Constantin Iscu-Lăcătuşu a fost condamnat, în octombrie anul trecut, la 3 ani cu suspendare. Instanţa l-a obligat să presteze 120 de zile de muncă în folosul comunităţii şi i-a interzis dreptul de a exercita profesia de polițist, pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.

În cazul purtării abuzive, instanţa subliniază că „infracțiunea săvârșită este de o gravitatea sporită, având în vedere că inculpatul a adoptat rezoluția infracțională spontan, pe fondul unor divergențe minore” şi „a dat dovadă de îndrăzneală și de lipsă de control, în condițiile în care avea obligația de a asigura legalitatea şi ordinea, de a aplana şi preîntâmpina desfăşurarea unor conflicte de natură violentă”.

Judecătorul mai spune că „pe lângă lipsirea de libertate”, Iscu-Lăcătuşu „a supus persoana vătămată la tratamente degradante și umilitoare, ținând-o afară, în frig, pe timpul nopții, în luna ianuarie, mai bine de o oră și refuzându-i dreptul de a-și satisface nevoile fiziologice”.

Iscu-Lăcătuşu a atacat decizia, susținând că „nu există probe care să conducă la concluzia că ar fi comis infracţiunile”. Dar pe 20 februarie anul acesta, Curtea de Apel Târgu Mureş a menţinut soluţia primei instanţe.

Al doilea inculpat a scăpat cu prescriere şi achitare

În celălalt dosar, Ludovic M. a fost condamnat de Judecătoria Odorheiu Secuiesc, în iulie anul trecut, la 1 an și 8 luni cu suspendare, fiind obligat şi el să presteze 120 de zile de muncă în folosul comunităţii.

„Faptele prezintă un grad de pericol social ce nu poate fi neglijat”, subliniază instanţa, „având în vedere modalitatea în care s-a realizat activitatea infracţională, iar raportat la împrejurarea că inculpatul a avut calitatea de agent de poliție în cadrul Poliției Cristuru Secuiesc, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, înscrisul falsificat a fost apt să producă consecinţe juridice”.

Parchetul a atacat decizia, însă doar pentru a obţine desfiinţarea parţială a procesului verbal, iar Ludovic M., pentru a cere achitarea sa. Pe 19 februarie anul acesta, Curtea de Apel Târgu Mureş a admis cererea Parchetului. În acelaşi timp, a constatat că pentru infracţiunea de fals intelectual „săvârșită la data de 04.01.2020, termenul de prescripție s-a împlinit la data de 03.01.2025”.

Ludovic M. era acuzat şi de uz de fals, pentru că, spun procurorii, „deși cunoștea că procesul verbal de sancționare contravențională e fals, l-a înaintat Primăriei orașului Cristuru Secuiesc, pentru a fi pus în executare”. În cazul aceste infracţiuni, Curtea de Apel Târgu Mureş a dispus achitarea, pentru că „fapta nu constituie infracţiune, deoarece a fost comisă prin îndeplinirea unei obligaţii prevăzute de lege”, „în caz contrar, putând fi urmărit penal pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu”.

Opinia separată a judecătorului care opta pentru condamnare

Decizia de achitare a lui Ludovic M. fost luată de Curtea de Apel Târgu Mureş în complet de divergenţă, cu opinie majoritară.

În opinia separată, al treilea judecător subliniază că infracţiunea de uz de fals există, iar poliţistul trebuia condamnat, căci folosirea înscrisului fals, adică uzul de fals, s-a realizat încă din momentul înregistrării acelui proces verbal la unitatea de poliţie.

Judecătorul mai consideră și că Parchetul ar fi trebuit să ceară majorarea pedepsei pentru Ludovic M., căci „calitatea de poliţist a inculpatului sporeşte gradul de pericol social al faptei întrucât, în loc să apere cetăţenii, conduita inculpatului denotă că este oricând dispus să încalce legea, dacă interesele personale sau ale altor persoane o cer”.

