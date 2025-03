Cum a început totul

Totul a început din dorința de a dezvolta o aplicație, numită PetNote, o rețea de socializare dedicată animalelor de companie, care să includă și un carnet de sănătate digital.

De-a lungul timpului și-au dat seama că nu erau suficient de pregătiți pentru un astfel de proiect, însă acest lucru le-a deschis drumul spre ideea de a crea ansambluri de joacă pentru pisici.

Afacerea acestora a pornit în 2023, în primul an înregistrând doar 11 comenzi, urmând ca anul următor să ajungă la 111 comenzi.

Motanul lor a fost sursa de inspirație

Mișu a fost inspirația lor pentru afacere, un motan adoptat de pe străzile din Tătărași, cu o personalitate timidă, dar afectuos.

Motanul Mișu a devenit rapid sufletul casei și cel care a testat ansamblurile de joacă pe care tinerii le realizau.

Fiindcă în fiecare an trebuia să îi cumpere o căsuță nouă motanului, Alexandra și Alexandru s-au gândit cum ar fi să construiască ei înșiși una. În acest fel au început să caute materialele potrivite și să înțeleagă ce le lipsea produselor de pe piață.

„Totul a pornit făcând o aplicație PetNote, care am vrut să fie un fel de social media cu și despre animăluțe, dar care să aibă rol și de carnet de sănătate pentru animalele noastre de companie. Ne-am dat seama că trebuie să ne reprofilăm puțin, pentru că nu eram suficienți de pregătiți pentru acel proiect atunci, dar a fost un moment bun pentru a explora crescutul pisicilor, pentru motănelul nostru Mișu. Nu pot să zic că avem un istoric destul de bazat în asta.

Nu venim cu background drept arhitecți, ci din pasiune, și cu puține cunoștințe în vânzări, graphic design și puțin business management, și cu iubirea foarte mare pe care am avut-o pentru motănelul nostru Mișu. Am pornit cu ansamblurile de joacă, pentru că fix în fiecare an trebuia să îi luăm o nouă căsuță. Fix înainte să o luăm pe următoarea am zis: cum ar fi să facem noi una?

Așa am început să ne interesăm de materiale și să înțelegem de ce nu eram mulțumiți de ce achiziționam până atunci. De la primul model am ajuns din strâmb în mai puțin strâmb, și, acum, avem cam un an jumătate de când am pus primele modele la vânzare. Considerăm că suntem la început”, a spus Alexandra Harabagiu.

Cei doi tineri sunt hotărâți să transforme brandul în „Mișu”

Pe 13 februarie 2025, Mișu a murit, lăsând un gol imens în sufletele celor doi. Alexandra și Alexandru sunt hotărâți să crească brandul și să-l transforme din „PetNote Community” în „Mișu” și atât.

Ei consideră că punctele lor forte sunt arhitectura aerisită, culcușurile mari și încăpătoare pentru pisicile de apartament, alături de tapițeria pet-friendly, folosită doar în canapele, în general.

