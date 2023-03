42 de femei și 4 copii au murit anul trecut în urma bătăilor și abuzurilor din familie, conform cifrelor oficiale anunțate de Ministerul Familiei.

Aproape 40.000 de femei și 9.000 de copii au fost victimele agresiunilor în 2022.

De asemenea, au fost emise peste 11.000 de ordine de protecție și mai mult de 20.000 de ordine de protecție provizorii.

„Dintr-o relație abuzivă se fuge, nu se pleacă. Îți faci un rucsac mic, cu lucrurile esențiale: telefon, bani, trei perechi de chiloți și o jucărie pentru copil. Mic. Rucsacul trebuie să fie mic, ca să îl poți duce în spate. Tot restul rămâne în urmă. Casa, anii munciți, vacanțele, anii în care te-a iubit, pentru că așa a început – cu iubire”, rostește actrița Nicoleta Lefter pe scena Centrului de Teatru Educațional Replika din București.

Fotografie de Adi Bulboacă

E final de februarie și împarte scena cu actrița Mihaela Rădescu. În fața lor, publicul este divers – de la mame venite cu copiii adolescenți la cupluri de vârsta a treia. În spatele lor, un decor din cuvintele mărturiilor unor femei care au supraviețuit relațiilor abuzive. „POT”, scris cu litere mari, între multe alte cuvinte, povești.

Violența emoțională și stigma socială – două dintre cele mai mari constrângeri

Miza proiectului este deconstruirea prejudecăților existente la nivelul societății cu privire la subiectul violenței domestice, prin prezentarea unor exemple de succes, explică Ozana Nicolau, regizoarea spectacolului.

Declicul interior pentru a deveni învingătoare a violenței domestice se produce când există sprijin necondiționat: înțelegere autentică, solidaritate și coeziune din partea prietenilor, specialiștilor și grupului de suport. Regizoare:

Poveștile supraviețuitoarelor

„A fost o singură palmă, copilul avea 6 luni și în ajunul Crăciunului ne-am certat dintr-o prostie. Pe 24 decembrie mi-a dat o palmă, pe 6 ianuarie am băgat divorț. Eu sunt chimistă, lucrez cu rată de precizie de 10 la puterea minus 9. Înțelegeți ce înseamnă asta? La mine nu merge – ce mi-e zero, ce mi-e unu? Zero e zero”.

„Când ieșeam din tura de la spital, mă suna cu video, să vadă unde sunt”.

„Am crescut într-o familie în care tata o bătea pe mama, mama ne bătea pe noi, iar noi băteam pisica”.

Sunt câteva dintre mărturiile pe care le auzim în „ReStart”.

„Toate învingătoarele violenței domestice cu care am stat de vorbă mi-au povestit cum partea cea mai grea a plecării din relația abuzivă a fost faptul că se îndoiau că sunt mame bune, că s-ar putea descurca singure sau că nu sunt mai prejos decât alții, deși faptele indicau opusul. Această stare în care ai dovezi că poți să fii independent și totuși există o rană psihologică ce te face să te îndoiești mi-a adus lacrimi în ochi de fiecare dată. Este ceea ce răspunde întrebării atât de des auzită, dar atât de lipsită de empatie: «dacă o bate, de ce nu pleacă?»”, spune regizoarea.

Fotografie de Augustina Iohan

Documentarea

Documentat în perioada 2019-2022, spectacolul aduce pe scena teatrului mai multe povești ale unor femei devenite astăzi învingătoare ale violenței domestice.

„Spectacolul explorează performativ aspecte esențiale privind procesul de vindecare: activarea resurselor exterioare și interioare, precum stima de sine și încrederea. Totodată, spectacolul explorează influența comunității și a climatului social în stoparea abuzurilor”, mai menționează echipa.

Fenomenul combaterii violenței de gen a fost documentat prin participarea la Forumul învingătoarelor și prin realizarea unei serii de interviuri cu învingătoare ale violenței de gen din București, Sibiu și Brașov (din Rețeaua și Grupul de suport „Și eu Reușesc”), precum și cu specialiști din domeniu (polițiști, psihologi, avocați, asistenți social din cadrul ALEG – Sibiu, Asociația ANAIS – București, DGASPC – București), conform echipei.

„M-a tulburat să descopăr efectele abuzului emoțional, care este fratele invizibil al abuzului fizic – nu se vorbește despre abuz emoțional, dar este factorul care face posibil abuzul fizic. Abuzul emoțional se referă la subminarea încrederii victimei în forțele proprii și în faptul că merită respect și să decidă singură asupra propriei vieți.

De cele mai multe ori, abuzul psihologic începe sub forme aparent nu foarte grave: spre exemplu, partenerul este gelos și supraveghează conturile de social media/e-mail ale partenerei (cerându-i inclusiv parolele); sau sub pretextul de a o proteja pe parteneră de presupuse influențe negative, o izolează de prieteni sau familie”, explică Ozana Nicolau pentru Libertatea.

Următoarea reprezentație va avea loc pe data de 22 martie, de la ora 19.00, tot la Centrul de Teatru Educațional Replika.

