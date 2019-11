De Răzvan Luțac, Viorel Tudorache,

Două localuri din Timișoara au fost închise după ce autoritățile au aflat că firma care a făcut deratizarea la blocul unde au murit trei oameni a avut drept client două cluburi din oraș. Conform unor surse Libertatea, cele două sunt Club 21 Restaurant, situat chiar în Centrul Timișoarei și Papa Sam Restaurant.

Direcția de Sănătate Publică Timișoara a declarat pentru Libertatea: ”Administratorul blocului și al firmei de deratizare sunt audiati de către poliție și procurori. Noi am luat măsuri după ce am aflat cine a făcut deratizarea la adresa de unde provin cei trei oameni morți. Am închis două localuri unde a lucrat aceeași firmă”.



