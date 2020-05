De Iulia Marin,

În dreptul la replică trimis de directoarea Complexului Multifuncțional Caraiman, Livia Gomes, aceasta susține că a înțeles greșit întrebarea reporterului Libertatea atunci când a negat existența unei ședințe foto la care a participat Andreea Marin. Gomes spune că a crezut că întrebarea se referea la primarul sectorului 1, Daniel Tudorache.

În plus, Gomes precizează că instituția pe care o conduce se adresează tuturor locuitorilor din sector, nu doar persoanelor nevoiașe. Pe site-ul Centrului se menționează însă că misiunea strategică a acestuia este sprijinirea persoanelor vulnerabile.

Dreptul la replică al Liviei Gomes, șefa Complexului Multifuncțional Caraiman

“Am citit articolul dumneavoastra din Libertatea, publicat înainte să aveți răspunsul meu scris, și doresc sa clarific anumite aspecte cu privire la Complexul Multifuncțional Caraiman, de asemenea la contractul încheiat cu SC A&C PARTNERS SRL. În primul rând, aș dori sa specific domeniul de activitate al Complexul Multifuncțional Caraiman, în articolul dvs fiind publicate informații eronate care descriu complexul ca fiind un centru destinat nevoiașilor, acesta fiind de fapt un centru medical destinat tuturor locuitorilor de pe raza sectorului 1, indiferent de venit.

Cu privire la contractul încheiat cu SC A&C PARTNERS SRL, menționez: Complexul Multifuncțional Caraiman, ca autoritate contractantă are dreptul legal de a achiziționa produse și servicii direct, conform dispozițiilor legale în vigoare, în domeniul achizițiilor publice, respectiv Legea 98/2016 privind achizițiile publice Art.7, alin 5 “(5) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 135.060 lei ……………” coroborat cu art.43, alin. 2, Secțiunea I, Achiziție directă din Hotărârea 395/2016….” (5) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 135.060 lei”.

Scopul acestui contract: promovarea TELEMEDICINEI, un proiect inovator și primul în România într-o instituție medicală de stat.

Aș fi așteptat de la dumneavoastră, ca jurnalist de profesie, să-mi cereți un punct de vedere oficial, măcar pe e-mail, adică în scris și nu în felul în care ați facut-o, telefonic și pe grabă, în condițiile în care timpul nu mi-a permis să vă ofer informații complete și precise în acel moment, fiind implicată în alte activități cu privire la centrul pe care îl conduc, și v-am menționat asta, rugându-vă să îmi dați răgazul să verific contractul (e imposibil să ții minte pe de rost clauzele fiecărui contract) și să vă dau în scris informații. După cum bine știți, ne aflăm într-o situație de urgență la nivel național cu privire la epidemia COVID-19, iar domeniul de activitate al Complexului Multifuncțional Caraiman ne implică direct în aceste zile în prevenirea și combaterea acestei epidemii.

„Eram pe grabă”

Neavând la îndemână contractul când m-ați sunat și fiind și pe grabă, eu am asimilat întrebarea dumneavoastră referitoare la „persoana publica”, respectiv la „vedeta” implicată, cum v-ați exprimat, cu primarul sectorului 1, respectiv Andreea Marin. De aceea, răspunsul meu, inexact, aproximat și incomplet publicat în Libertatea de dvs, nu era referitor la Andreea Marin, ci la primar, persoana publică pentru care nu aveam de ce să facem ședința foto, bineînțeles. El a fost prezent doar la evenimentul de lansare, o acțiune doar din această campanie, și atunci au fost făcute fotografii cu toți cei prezenți, nu o „ședință foto” cu el, evident.

Primarul Daniel Tudorache și Andreea Marin, la lansarea centrului Caraiman

Cu Andreea Marin au fost mai multe sesiuni foto și video realizate de-a lungul proiectului, care a fost urmărit în evoluție, atât în centru, cât și în afara acestuia, dar cu legătură cu proiectul, firește, este necesar în astfel de cazuri să înțelegi cât mai bine conceptul și să vezi prin ochii pacienților, ai specialiștilor, să prezinți și aparatura, alături de persoana publică, dar și separat în imagini – detalii, să ai imagini și de la evenimentele dedicate, din ambulanță etc.

În evoluția colaborării noastre, au fost publicate fotografii făcute publice de Andreea Marin și la domiciliul persoanelor aflate în îngrijirea noastră medicală, să arătăm astfel și serviciile complete medicale oferite de către medicii și asistentele medicale de la ambulanța centrului nostru, dar și persoanele singure, locuitori ai sectorului 1, care beneficiază de servicii de ajutor prin departamentul Consiliere și Asistență persoane vârstnice, cărora în prealabil li s-a luat acordul de a fi filmate.

Ce a presupus ședința foto

Doresc să clarific întrebarea pe care mi-ați adresat-o ieri, respectiv la ședința foto menționată în contract. Aș dori să se înțeleagă faptul că ședința foto implică un pachet de servicii, cum ar fi un plan de lucru, nu înseamnă doar o zi de lucru, ci fotograf, prelucrări, deplasari, etc. Pentru filmele realizate, e vorba de imagini care urmăresc pacienții în locuri și momente diferite, aflam evoluția și poveștile lor legate de sănătate, importante pentru a ilustra activitatea centrului și a-i lămuri pe viitorii pacienți.

Ne-am dorit ca locuitorii sectorului 1 să se familiarizeze cu serviciile oferite în cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman, cu noutatea numită TELEMEDICINA, care nu e atât de ușor de explicat, de înțeles și de acceptat de către pacienți, presupune monitorizarea 24/24 h a pacienților de la distanță prin intermediul unor holtere speciale montate de medicii noștri pe corpul lor, acorduri adiacente semnate de ei, aveți toate explicațiile în filmul dedicat Telemedicinei, pe care vi-l putem trimite dacă vreți.

Suntem mândri că putem oferi aceste servicii în mod gratuit comunității sectorului 1, și prin evenimentul organizat și prezentat de SC A&C PARTNERS SRL am urmărit creșterea numărului de pacienți, lucru care poate fi confirmat. Iar sistemul de Telemedicina a fost folosit de autorități în timpul acestei pandemii, pentru a monitoriza parametrii vitali ai persoanelor izolate la domiciliu sau aflate în carantină, fapt care a dus și la depistarea infecției cu Covid 19 în diverse cazuri.”

Directoarea, contrazisă de informațiile de pe propriul site

În dreptul la replică, Livia Gomes spune că Libertatea a publicat informații eronate “care descriu complexul ca fiind un centru destinat nevoiașilor, acesta fiind de fapt un centru medical destinat tuturor locuitorilor de pe raza sectorului 1, indiferent de venit.”.

Centrul Caraiman este destinat tuturor locuitorilor din sectorul 1, susține directoarea

Această afirmație a directoarei contrazice însă informațiile disponibile pe site-ul Complexului Caraiman. Astfel, în secțiunea “Servicii”, fiecare pagină care detaliază serviciile unui anumit cabinet medical vine la pachet cu informații despre potențialii beneficiari. De pildă, în cazul Laboratorului de analize medicale (https://www.cmcaraiman.ro/servicii/laboratorul-de-analize), lista beneficiarilor este prezentată după cum urmează:

Beneficiari

– persoane instituționalizate și copii instituționalizați sau aflați în evidența serviciilor sociale, pentru acele servicii medicale care nu sunt asigurate gratuit prin sistemul național de asigurări de sănătate,

– alte persoane aflate în evidența serviciilor de asistență socială pe bază de referire scrisă din partea DGASPC Sector 1,

– persoanele adulte și copii fără adăpost la momentul preluării din stradă,

– persoane neidentificate sau fără identitate până la stabilirea identității și includerii în programul național de asistență medicală primară,

persoane neasigurate medical.

Actele necesare includ: adeverință eliberată de DGASPC Sector 1 care atestă calitatea de persoană instituționalizată, adeverință de venit de la ANAF pentru persoanele fără venit, adresă de referire a cazului din partea DGASPC Sector 1.

La fiecare cabinet, criteriile sunt similare. De asemenea, prezentarea de pe site indică, printre altele, categoriile de persoane vulnerabile care pot beneficia de serviciile centrului.

Mai mult, un reportaj publicat de “România liberă” în 2017 numește centrul “Caraiman, spitalul nevoiașilor de pe maidan”, în articol fiind expuse pe larg și declarațiile Liviei Gomes, care vorbește despre efortul centrului de a trata persoanele vulnerabile.



