Contactată de Libertatea, luni, directoarea Carmen Daniela Nechita a precizat că se află în concediu medical și că nu dorește să mai facă nicio declarație.

Marți, aceasta a revenit cu noi precizări. Carmen Daniela Nechita a subliniat că se află în concediu medical de mai mult timp, din cauza unei fracturi, și nu de luni, așa cum a scris inițial ziarul. A precizat că vineri, 15 octombrie, a participat la concursul pentru directori, subliniind că nu îi era interzis acest lucru.

Directoarea Liceului Grigore Antipa a recunoscut că a fost informată de mama unui elev despre conduita profesoarei Doina Amarandei la clasă și că a convocat consiliul de administrație al liceului pentru a face verificări.

În concediu medical din 13 septembrie

„Eu mă aflu în concediu medical de pe 13 septembrie, am suferit o fractură de tibie. Două săptămâni am fost și în izolare, sunt documente care pot fi verificate. Nu am dorit să mai fac nicio declarație (luni n.r.), având în vedere că, deja, Corpul de Control se afla la liceul nostru. Am considerat că nu este oportun să mai ies eu cu declarații”, a precizat directoarea Carmen Daniela Nechita.

Întrebată dacă alte cadre didactice au sesizat un comportament inadecvat al profesoarei Doina Amarandei, care a fost înregistrată de copii, directoarea a precizat că nimeni nu i-a adus la cunoștință acest lucru. „În cancelarie, pe hol, doamna profesoară purta mască”, a completat directoarea.

Corpul de Control al Ministerului Educației continuă marți verificările la Liceul Grigore Antipa din Botoșani.

