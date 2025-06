Întrebat la Insider Politic despre câte companii are acum în subordinea Ministerului Economiei, Radu Miruță a răspuns:

„60. 59 şi 20% participarea României într-una dintre companiile private din telecomunicaţii. Există şi companii care fac profit. Dar unele fac profit pentru că sunt mai decent administrate, unele fac profit pentru că sunt prost administrate, dar atât de valoroasă e resursa aia încât reuşeşte să suprascrie şi proasta administrare”, a spus Radu Miruță.

„Salrom este un exemplu în care Consiliile de Administraţie au venituri de, cred că, peste 10.000 de lei – un membru pentru a fi în consiliul de administraţie”, a răspuns acesta atunci când a fost întrebat dacă Salrom este un exemplu.

Mai mult decât atât, acesta susține faptul că a văzut un director cu un salariu de 37.700 de lei, atunci când a fost întrebat dacă venitul este peste 10.000 de lei luat de un membru din consiliul de administraţie.

„Cred că da, am văzut astăzi 60 (de Consilii de administraţie – n.r). Am văzut astăzi director care are salariu 37.700 de lei”, a răspuns Miruță.

De asemenea, acesta susține că venitul este brut, nu net.

„Brut. 400 de milioane de lei. Nu e unul, sunt mai mulţi”, a răspuns Radu Miruță.

„Director în companiile de stat, adesea selectat de un consiliu de administraţie, care a fost selectat de interese politice”, a adăugat acesta.

Salina Praid a înghițit într-un an 10 milioane de lei. Șefii Salrom, constructorul digului care a cedat, sunt plătiți și de Damen Mangalia sau Metrorex.