Directorii de școală: “Probabil că se va merge spre scenariul hibrid. La sate poate fi aplicat cel verde”. Școala de comună cu cereri enorme de la orășeni!

Între anxietățile legitime ale elevilor și întrebările profesorilor stă responsabilitatea directorilor de școli, cei cărora guvernul și autoritățile locale le-au delegat o parte imensă a răspunsului la întrebarea: cum va arăta redeschiderea școlilor și ce măsuri se consideră că sunt suficiente ca să-i protejeze pe cei din săli?

Freamătul de până la 7 septembrie

Mulți dintre directorii de școală fac inventarul, curăță clasele, au început un proces deliberativ cu părinții și încearcă să contureze cum va fi prima zi de școală. Însă, până pe 7 septembrie, când vor afla în ce situație epidemiologică se află zona în care este școala lor, nu pot transmite un mesaj sigur către părinți și elevi.

În căutarea de spații suplimentare, unele școli au transformat și cancelaria în sală de clasă. Dar presiunea mare este pe profesori, care sunt mult prea puțini decât ar trebui.

În aceste condiții, pentru școlile cu sute de elevi, scenariul hibrid este cel mai realist, iar cel verde, cu toți elevii la școală, se potrivește doar la țară, acolo unde numărul mic de copii permite distanțarea.

Violeta Dascălu, Școala Ferdinand, București: ore mai scurte, sală de clasă în cancelarie și în sala de festivități

La Școala Gimnazială “Ferdinand” din București, unde învață aproape 780 de elevi, se pregătesc două scenarii, însă numai unul pare de luat în calcul.

Violeta Dascălu, directoarea școlii din estul orașului, de lângă autogara Obor, arată că scenariul în care toți elevii vin la școală, cel verde, ar putea fi pus în practică, dar există un inconvenient.

“Primul e scenariul verde, dar acesta nu poate fi aplicat decât cu măriri de norme, ceea ce înseamnă oameni în plus, înseamnă buget în plus și nu știu dacă este viabil”, a spus Violeta Dascălu pentru “Libertatea”.

De fapt, ideea este să nu cheltuim bani mai mulți decât avem. Și scenariul galben, care va fi hibrid. La noi sunt doar trei clase care pot rămâne întregi, iar la toți ceilalți trebuie să împărțim colectivele. În aceste condiții, profesorii predau în același timp și celor de acasă. Violeta Dascălu, director Școala Ferdinand:

Violeta Dascălu

Profesoara consideră că dezbaterile publice despre începerea școlii sunt pierdere de vreme, atâta vreme cât nu au în centru copiii. “Este impardonabil să lansezi niște lucruri și să nu ne gândim cât poate duce un copil și cât de sănătos este pentru un copil să stea cu orele în fața unui ecran”, susține directoarea.

Vor să reducă durata orei

De aceea, la Școala Ferdinand se ia în calcul micșorarea orei.

“Trebuie să ne gândim la durata orei, pentru că nu poți să ții copilul în fața unui ecran 7 ore dacă ne gândim la clasa a șaptea. Sunt foarte multe lucruri de luat în calcul. Avem patru tipuri de săli de clasă, în unele nu încăpeau înainte de pandemie mai mult de 20 de copii, și sunt săli în care încap mai mulți copii. Noi acum folosim și sala de festivități, și cancelaria am transformat-o în sală de clasă”, explică Violeta Dascălu.

La un sondaj intern au văzut că majoritatea copiilor au numai telefoane, nu laptopuri

Părinții de la “Ferdinand” au făcut un chestionar care încă circulă printre ei și profesori, în care sunt consultați despre cum vor să înceapă școala.

“Au răspuns numai jumătate dintre ei până acum, au fost întrebați inclusiv ce fel de device-uri au. Și constatăm cu îngrijorare că majoritatea copiilor au predominant telefoane, ceea ce nu e în regulă, pentru că nu poți să faci ore numai pe telefon” Director Violeta Dascălu:

“Sunt multe de luat în calcul. Acum suntem în perioada în care instalăm echipamentele pentru transmisia audio-video, stabilim circuitele pentru distanțarea elevilor. Una este să ai câteva grupe de copii înainte de examenul de Evaluare Națională și alta e să ai în același timp 20 de grupe de elevi”, mai arată directoarea, care încă nu poate transmite o decizie clară despre începerea școlii.

Mariana Vișan, Școala Centrală din București: “Am pregătit două tipuri de orare”

Mariana Vișan, directoarea de la Școala Centrală din Capitală, spune că s-a pregătit pentru două scenarii, dar cel mai probabil elevii vor veni la școală pe rând. “Noi am profitat de această pandemie și am făcut o igienizare ca la carte, primăria ne-a ajutat și am renovat clasele, chiar e făcută o igienizare la sânge. Dar avem clase foarte numeroase și nu cred că vom merge pe scenariul verde, cred că vom merge pe scenariul hibrid. Avem orarul făcut pentru ambele scenarii, dar vom vedea. Trebuie să ne consultăm și cu părinții, că au fost plecați. Și așteptăm și noi data de 7 septembrie să vedem unde ne încadrăm”, arată directoarea.

În Școala Centrală, cu o tradiție de 170 de ani de educație și fost pension de fete pe vremea domnitorilor Țării Românești, responsabilitatea pregătirii începerii noului an școlar este împărțită în mod egal între directori și profesori.

Managementul remarcă faptul că acum, în pandemie, li se oferă răspunderea de a decide, dar “atunci când trebuie să ne alegem profesorii nu avem autonomie”.

“Acolo ne doare foarte tare, când profesorii sunt trimiși de inspectorat și nu avem ce face. Dar având și o anumită vârstă, experiență, că nu suntem foarte tineri, suntem obișnuiți să ducem greul”, susține Mariana Vișan.

Aurora Zotea, Școala Vânătorii Mici, Giurgiu: “Avem și distanțare, și spații suficiente”

La Școala Gimnazială din Vânătorii Mici, județul Giurgiu, care are 500 de copii, răspândiți în 7 clădiri din satele din împrejurimi, se cunoaște deja scenariul. Va fi versiunea verde, pe care o vor majoritatea părinților: toți în clase.

“N-avem efective mari la clase. În 7 școli avem 500 de copii. Sunt igienizate clădirile, s-a făcut curățenie și încă se mai face, am schimbat parchetul, băncile. Avem și distanțare, și spații suficiente”, afirmă Aurora Zotea, directoarea de la școala din Vânătorii Mici.

“Am cerut un post de educator. Și încă un post de îngrijitor”

Directoarea susține că perioada în care a pregătit Evaluarea Națională a fost cu folos, pentru că atunci au văzut cum este. Acum profesorii se pregătesc cu tot ce ține de ei.

“Am cerut încă un post de educator, pentru că la una din școli avem copii mulți și o singură educatoare și este greu. Și am mai cerut încă un post de îngrijitor. Oamenii au fost instruiți, avem dezinfectanți, mai facem rost. O să facem rost și de măști. Noi avem instalații sanitare, toalete în interior. Suntem pregătiți, tot ce ține de noi facem”, spune directoarea.

Teodora Simion, directoarea școlii din comuna Ciugud, Alba: elevii de la oraș se transferă aici

În pandemia de COVID-19, nu doar piața de imobiliare înregistrează, în toată lumea, o creștere exponențială a caselor din împrejurimile orașelor. Și școlile suburbane bune au același destin exponențial.

Școala din Ciugud, județul Alba, cunoscută drept “școala SF din mediul rural” pentru dotările ei, primește zilele acestea numeroase cereri de transfer pentru elevii care învățau la oraș până anul trecut.

Ciugud, un sat lipit, practic, de municipiul Alba Iulia.

Școala de aici este în toiul pregătirilor, încă nu e gata. Mai sunt de făcut aranjamente în clase și de pus la punct detaliile pentru primirea elevilor.

Nu doresc nimănui, pentru că este foarte multă presiune și toată lumea dă cu bățul după director. Probabil pentru că față de alte școli noi stăm puțin mai bine. Teodora Simion, directoarea școlii din comuna Ciugud:

Elevii din Ciugud vor învăța după scenariul hibrid.

“Predarea se va face în scenariul hibrid. Avem tot mai mulți copii și în vara aceasta au venit multe transferuri spre noi, iar sălile de clasă nu sunt foarte mari. Sunt transferați copiii – locuitori ai comunei, dar care învățau la oraș. De anul trecut noi n-am mai avut învățământ simultan, am avut și afterschool și de anul trecut am început să avem multe cereri”, a mai spus Teodora Simion, directoarea școlii din comuna Ciugud.

COVID-19 a accelerat dorința locuitorilor de a-și aduce copiii aici, și nu la școală la oraș.

“Avem măști și dezinfectant, pentru că ne-am aprovizionat din timp”

Sălile de clasă vor fi dotate astfel pentru mai puțini copii. “Vineri am avut o discuție cu inspectoratul școlar în care ni s-au mai spus anumite aspecte de care să avem grijă. Ne apucăm de scos mobilierul din clasă. Probabil că vom pune dispense cu dezinfectant în fiecare clasă. Avem măști și dezinfectant, pentru că ne-am aprovizionat din timp”, arată Teodora Simion.

Care sunt cele trei scenarii propuse de Ministerul Sănătății

Scenariul verde – cu toți copiii la școală

– cu toți copiii la școală Scenariul galben – cu preșcolarii, elevii din clasele primare și cei din clasele a VIII-a și a XII-a care vor veni zilnic la școală. Ceilalți elevi de la gimnaziu vin prin rotație la școală.

– cu preșcolarii, elevii din clasele primare și cei din clasele a VIII-a și a XII-a care vor veni zilnic la școală. Ceilalți elevi de la gimnaziu vin prin rotație la școală. Scenariul roșu – toți elevii fac școală online

Însă alegerea unuia din cele trei scenarii va fi făcută pe 10 septembrie, când Comitetul pentru Situații de Urgență va emite hotărârea privind modul în care va funcționa școala, în funcție de criteriile epidemiologice, stabilite prin normele sanitare aflate în lucru la Ministerul Educației. Dacă în zona în care este școala rata incidenței de îmbolnăviri este sub 1 la 1.000 de locuitori, atunci scenariul va fi verde sau galben, în funcție de resursele de care dispune școala.

Dacă vor fi între 1 și 3 cazuri de COVID-19, atunci scenariul galben sau hibrid va fi impus tuturor școlilor din localitate.

În cazul în care vor fi mai mult de 3 îmbolnăviri cu coronavirus, atunci Comitetul pentru Situații de Urgență poate stabili ca elevii să urmeze cursurile online.

În aceste cadre, deciziile sunt însă rămase la nivelul școlii, în sensul că nu poți asigura o prezență fizică mai mare decât te lasă culoarea “semaforului”, dar mai mică, da.



