O filmare de la o întâlnire care ar fi avut loc la 7 dimineața în sediul DSP Arad a devenit virală pe rețelele de socializare în această dimineață. Libertatea a contextaulizat-o, luând și opinia celui acuzat: șeful DSP Arad.

Medicii urmau să plece la Nădlac, dar protestau că nu au costume complete. Iată dialogul.

-Director DSP. Discuții și bârfe din astea… V-ați ales prost meseria. (…)

-Medic: Nu am fost informați.

-Director DSP: Auzi, de lași eu nu am nevoie! Te iei și te duci dacă nu vrei să mergi, eu vorbesc acuma. O să ajungi acolo și o să vezi că polițistul de frontieră are o mască simplă, atât! O mască are polițistul de frontieră care a vorbit cu 100.000. Acum eu vorbesc, dacă nu iei liftul și la revedere! Dumneata ești chirurg? Asta e morală de un chirurg? Despre atitudine doamnă e vorba! Cineva de aici își imaginează că eu am echipament și îl țin aici și nu vă dau? Dumneata nu gândești domne? Oamenii ăștia de o lună stau acolo, da?

-Medic 2: Noi nu vrem să ne certăm. Avem dreptul să primim o protecție.

-Director DSP: Domne, dar primiți combinezon și mască! Despre ce mai vorbim atunci?

-Medic 2: Combinezon și mască. Avem botoșei?

-Director DSP: Ce să faci cu botoșeii?

-Medic 3: Combinezonul este întreg.

-Director DSP: E cu totul doamnă. Iar vorbiți fără să știți.

-Medic 2: Păi eu cunosc acest echipament?

-Director DSP: Ăsta e combinezonul?! Ia doamnă! Ia-l pe dumneata să văd!

-Medic 2: Ioi, nu așa se face! Știți că trebuia să ne facă cineva un instructaj? Putem să ne contaminăm.

-Director DSP: Ba așa se face, pentru că nu cred că puteai să comentezi!

-Medic 2: Știți că cineva trebuie să ne facă instructaj? Putem să ne contaminăm înainte să-l luăm.

-Director DSP: Pe cine să contaminezi doamnă?

-Medic: Ăsta e adevărul! Haideți să vă spun, chiar nu vreau să ne certăm, dar noi nu suntem instruiți. Am întrebat ieri dacă primim echipament de protecție.

-Director DSP: Ce să contaminezi doamnă? Pe cine să contaminezi doamnă?

-Medic: Am întrebat ieri dacă primim echipament.

-Director DSP: Lasă doamnă, ești aici. Cu asta s-a terminat, hai că văd că ești inteligentă. Uite așa se ia echipamentul. Iei cele două mânuțe, rupi ambalajul, desfaci fermoarul, îți dai jos joaca și îl iei pe dumneata!

-Medic: Vă spun un lucru, că 90% din medici nu știu să-l ia!

-Director DSP: Domne, nu sunt medici dacă nu știu. Hai, dacă vreți să mergeți cu noi! Când se va termina, nu știu cine va mai rămâne.

”Pînă la urmă ne-am împăcat”

Libertatea a luat legătura cu șeful DSP Arad, care a recunoscut cele întâmplate. Susține însă că filmarea este de acum două săptămâni și totul s-a întâmplat la 7 dimineața, când el era după o noapte nedormită. În cele din urmă le-a cerut scuze și totul s-a desfășurat normal, spune acesta.

„Este de acum două săptămâni, este doar finalul. Era ora 7.00 dimineața. Dacă l-ați vedea tot, ați vedea că dânșii dezertează. Am avut o discuție cu toți, ei au pus doar finalul. Eram nervos după o noapte nedormită. Le-am cerut scuze, ei s-au dus, s-au întors. Dânșii nu voiau să meargă. Acum a apărut în presă că vai ce atitudine am avut tocmai față de medicii din linia întâi. Până la urmă s-a rezolvat, ne-am împăcat”, ne-a declarat Constantin Cătană.



