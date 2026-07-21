Politico notează că o astfel de călătorie ar fi „neobișnuită și delicată” pentru un șef al FBI, mai ales într-un context în care administrația Trump și regimul de la Moscova sunt în dezacord asupra soluționării războiului din Ucraina.

Totuși, Patel este cunoscut pentru faptul că alege să se implice în „chestiuni controversate”, de exemplu punând la îndoială amestecul Rusiei în alegerile organizate în SUA în 2016 și călătorind în Siria în 2020 pentru a elibera doi ostatici.

Șeful FBI urmează să viziteze Rusia în perioada 14-15 octombrie și plănuiește două opriri: prima la Moscova, iar cea de-a doua la Sankt Petersburg.

Gazda sa va fi probabil Serviciul Federal de Securitate (FSB), principalul succesor al KGB-ului sovietic. Nu se știe deocamdată dacă Patel se va întâlni și cu liderul autocrat rus Vladimir Putin. Nici agenda sa de discuții nu este cunoscută.

Întrebată despre posibila vizită a lui Patel în Rusia, Casa Albă a cerut ca întrebările pe această temă să fie adresate FBI-ului. Contactat de Politico, FBI nu au vrut să furnizeze nicio informație. Nici Departamentul Justiție nu a vrut să comenteze.

Ultimul director al FBI care a efectuat o vizită în Rusia este Robert Mueller, în 2013. Trei ani mai târziu, Mueller a fost numit procuror special pentru a ancheta potențiale legături între campania prezidențială a lui Donald Trump din 2016 și statul rus.

Conform unor documente declasificate de Trump săptămâna trecută, serviciile secrete americane au ajuns la concluzia că Moscova depune de mai mulți ani eforturi pentru a se amesteca în alegerile din Statele Unite și pentru a semăna discordie.

Cu toate acestea, într-o scrisoare datând din 2018, directorul CIA de la acea vreme, Mike Pompeo, a declarat că liniile de comunicare între Washington și Moscova au fost valoroase uneori, în special în domenii de interes reciproc, cum ar fi combaterea terorismului. Mike Pompeo sprijină în prezent cauza ucraineană în fața agresiunii militare ruse.

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