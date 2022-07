Directorul Poliției Locale Sector 5 rămâne în funcție, după ce a fost condamnat pentru că a condus beat și a doua oară a șofat fără carnet

Judecătoria Sectorului 2 l-a condamnat, pe 29 aprilie 2022, la un an și două luni de închisoare pe directorul general al Poliției Locale Sector 5, Florin Chioran. El a condus băut în 2016 și apoi fără carnet în 2018. Și este în continuare în funcție.

Pe 29 februarie 2016, la ora 3.20, Florin Chioran a fost oprit în trafic de polițiști undeva în zona șoselei Fundeni din nordul Capitalei. Avea o alcoolemie de 0,89 mg/l în aerul expirat.

După ce a fost prins, Chioran a expus patru variante:

Că nu a băut. „Inculpatul i-a răspuns că nu a consumat, dar a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat 0,89 mg/l alcool pur în aerul expirat”, după cum se arată în hotărârea instanței;

Că a mâncat ciuperci în oțet și a băut suc. Asta conform unui martor ocular, oprit de Poliție pentru a asista la testul de alcoolemie, care a spus că Chioran „nu a dorit să declare în faţa agenţilor motivul pentru care a condus autovehiculul şi nici cantitatea de alcool consumată, spunând doar că a băut suc şi a mâncat ciuperci în oţet";

Că a băut pentru că s-a certat cu soția. I-a spus-o tot martorului, într-o discuție privată. „De asemenea, martorul a precizat că, deşi inculpatul nu a recunoscut în faţa poliţiştilor că a consumat alcool, într-o discuţie privată cu martorul i-a spus acestuia că a consumat alcool, deoarece se certase cu soţia";

Că a băut palincă. A declarat-o la INML, după ce i-au fost luate probe de sânge. „Înainte de a se deplasa cu autovehiculul, a consumat la domiciliul său, în intervalul orar 3.05-3.15, circa 350 ml palincă de 55 de grade, fără a mânca", se arată în hotărâre.

Actualul director general al Poliției Locale Sector 5 a recunoscut că băuse aproape jumătate de litru de palincă cu doar 5 minute înainte să se urce la volan.

Florin Chioran, director general al Poliției Locale Sector 5

La Institutul Național de Medicină Legală, Chioran avea 2,2 g/l alcool pur în sânge (2,2 g ‰) la ora 3.50, respectiv 2,1 g/l alcool pur în sânge la ora 4.50.

Într-un final, a zis și de ce s-a urcat băut la volan: „a condus deoarece trebuia să ajungă la o benzinărie pentru a umfla o roată, iar dimineaţa trebuia să plece devreme de la domiciliu”.

Prins cu viteză și fără carnet

La doi ani și jumătate distanță, pe 12 iulie 2018, instanța arată că același Chioran a fost prins la volan, „deși avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule, din data de 29.02.2016, de la momentul comiterii faptei anterioare”.

Concret, a fost oprit de polițiști undeva în jurul orei 4.25 noaptea, „deoarece depăşise limita de viteză legală în localitate”. Era la bordul unei alte mașini, un Volkswagen Touareg.

Niciuna din cele două mașini nu apare în vreo declarație de avere a lui Chioran.

Le-a prezentat poliţiştilor cartea sa de identitate şi documentele autoturismului, iar cu privire la permisul de conducere le-a spus că acesta îi fusese reţinut din anul 2016, cu ocazia verificărilor efectuate constatându-se că, într-adevăr, avea permisul reţinut, fiindu-i suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule, din data de 29.02.2016, fapt pe care îl cunoştea. Extras din ședința din 29.04.2022, prin care a fost condamnat Florin Chioran:

Chioran a motivat că a condus fără carnet „pe o distanţă scurtă, de aproximativ 100 de metri, deşi ştia că dreptul de a conduce îi este suspendat, deoarece voia să schimbe locul de parcare”.

Așadar, șeful Poliției Locale a fost prins fără carnet și depășind viteza legală pe un drum, din declarația sa, de doar 100 de metri.

Șeful Poliției Locale a fost prins fără carnet și depășind viteza legală

Nu a făcut apel

Dosarul penal deschis pe numele lui Chioran a înglobat ambele infracțiuni. El a fost trimis în judecată extrem de târziu, abia pe 11 noiembrie 2021.

Practic, la nu mai puțin de 5 ani și 9 luni de la prima infracțiune și la circa 3 ani și jumătate de a doua.

Dosarul s-a mișcat repede în instanță, iar pe 29 aprilie 2022 Chioran a fost condamnat la un an și două luni de închisoare cu amânarea pedepsei și un termen de supraveghere de 2 ani. Un an pentru că a condus băut și 6 luni pentru că a condus fără carnet. Cum pedeapsa e formată din cea mai grea (un an) și un spor de o treime din restul (două luni), a rezultat un an și două luni.

În traducere, o pedeapsă cu amânare înseamnă că, diferența față de cea cu suspendare, dacă șeful Poliției Locale Sector 5 nu calcă pe bec până la încheierea termenului de supraveghere, 2 ani, aceasta nu o să îi apară în cazier.

El nu a primit vreo altă interdicție complementară pedepsei, ci doar 45 de zile de muncă neremunerată la Primăria Sectorului 2 sau la Administrația Domeniului Public Sector 2.

Avea 10 zile pentru a face apel, însă nu l-a făcut. Pedeapsa a rămas definitivă. Nici procurorii nu au contestat-o.

„Mult superior limitei legale”

Completul de judecată de la Judecătoria Sectorului 2, prin președintele Ciprian Boerescu, cel care l-a condamnat pe Chioran, a arătat că gradul alcoolemiei a fost „mult superior” limitei legale.

Este periclitată siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, prin faptul conducerii unui autovehicul de către o persoană ale cărei abilităţi şi deprinderi necesare pentru desfăşurarea acestei activităţi, sunt diminuate, ca urmare a gradului de alcoolemie, în cauza de faţă mult superior limitei legale. Motivarea condamnării lui Florin Chioran:

Cu toate acestea, judecătorul i-a dat o pedeapsă mai blândă șefului Poliției Locale pentru că acesta a condus noaptea, la ora 3.20. „Când traficul este mai puţin aglomerat, riscul producerii unor evenimente rutiere fiind, implicit, mai scăzut, ceea ce face ca, în concret, gradul de pericol social al faptei să fie mai mic”, a arătat Boerescu.

Cât despre condusul cu carnet suspendat, același judecător a menționat că are „un grad de pericol social modic şi, oricum, inferior faptei de a conduce un autovehicul pe drumurile publice, fără a poseda permis de conducere”.

Instanța a avut în vedere și că polițistul nu era recidivist.

Cine e Chioran

Florin Chioran este un alt personaj pe care fostul primar al sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, l-a luat de la sectorul 4, unde lucrase tot la Poliția Locală.

El a fost pus director general al Poliției Locale, având alături de el, ca adjunct, un alt om apropiat de Piedone. Unul dintre nepoții fostului primar, Viorel Liviu Cârlogea, fratele fostului city manager de la S5, Iulian Constantin Cârlogea, și al consilierului local George Cristian Cârlogea.

Chioran a fost plimbat de Piedone și în deplasări externe. De exemplu, pe pagina fostului primar apar imagini în care el și Chioran se întâlnesc cu oficialități de peste Prut.

„Primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a condus o delegație din partea Primăriei Sector 5, într-o vizită în capitala Republicii Moldova. Aici, edilul, alături de membrii delegației, Iulian Constantin Cârlogea, city manager, și directorul general al Poliției Locale Sector 5, Florin Chioran, s-au întâlnit cu primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, și cu primarul Sectorului Rîșcani, Vlad Melnic”, scria chiar Piedone.

Florin Chioran a făcut parte din delegația Primăriei Sector 5, în vizită în capitala Republicii Moldova

Rămâne „conform Codului de Procedură Penală”

Contactat de Libertatea, Florin Chioran nu a dorit să comenteze pe seama condamnării sau a faptelor reținute în sarcina sa. A precizat că nu a contestat decizia instanței și că nu consideră incompatibilă condamnarea cu funcția pe care o deține.

„Conform Codului de Procedură Penală, nu este (funcția nu este incompatibilă – n.r.)”, a răspuns, expeditiv, Chioran.

Foto: Inquam Photos / George Călin

