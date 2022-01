FRANCE, PARIS, 2022-01-25. Illustration of laptop, ipad or computer screens with popular streaming sites like Netflix, Disney+ or Amazon Prime Video. Choice of streaming video on demand. FRANCE, PARIS, 2022-01-25. Illustration des ecrans de portable, ipad ou ordinateur avec les sites de streaming plus connus comme Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Video. Choix de video en streaming a la demande. Photography by Riccardo Milani / Hans Lucas,Image: 656176107, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Profimedia