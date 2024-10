Filmul „Woman of the hour” a atras atenția imediat după lansarea pe platforma de streaming Netflix. Regizat de Anna Kendrick, thrillerul american a urcat rapid în topuri, ajungând pe locul 2 la nivel global și pe locul 6 în România. În prima săptămână, a înregistrat 10 milioane de vizionări.

„Woman of the hour”, un thriller din 2023, se bazează pe povestea reală a criminalului în serie Rodney Alcala și pe apariția sa din 1979 în emisiunea ,,The Dating Game”, în timpul tulburărilor sale de comportament.

Acțiunea filmului are loc în Los Angeles, în 1978, când un bărbat și o femeie se întâlnesc pe platoul unei televiziuni. Interacțiunea dintre cei doi devine o luptă: el este prădătorul, iar ea devine victima, cu fiecare ocazie fiindu-i tăiate aripile. Filmul este inspirat din evenimente reale și a fost lansat pe 18 octombrie.

Potrivit abc.net.au, filmul combină nuanțele calde ale anilor ’70 cu peisaje sonore, dar Anna Kendrick a evitat să pună violența în prim-plan. În loc de brutalitate, scenariul sugerează schimbări discrete de expresie, design meticulos al decorului și un stil vestimentar specific.

Regizoarea a subliniat pericolele zilnice cu care se confruntă femeile, precum anxietatea de a merge singure noaptea sau îndoiala de sine, nesiguranța dacă sentimentul lor este paranoia sau instinct. Filmul atrage atenția asupra acestor aspecte, fiind mai mult decât o simplă poveste. Pelicula a avut un impact semnificativ asupra audienței.

