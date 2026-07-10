Plan uriaș de restructurare la Volkswagen

Documentele arată că, pe lângă cele aproximativ 50.000 de posturi a căror eliminare fusese deja convenită cu reprezentanții angajaților, compania analizează o nouă reducere de personal de încă 55.000-70.000 de angajați.

Conducerea Volkswagen intenționează să utilizeze în primul rând măsuri voluntare pentru reducerea personalului. Printre acestea se numără pensionările anticipate, programele de plecări voluntare, externalizarea unor activități și transferul angajaților către alte companii.

Totuși, documentele interne prevăd și revizuirea acordurilor existente privind garanțiile locurilor de muncă, precum și deschiderea unor negocieri cu reprezentanții salariaților.

Constructorul german vorbește despre o situație „critică”

În documentele analizate de Consiliul de Supraveghere, conducerea companiei descrie situația grupului drept una „critică”, iar în unele pasaje chiar „o amenințare la adresa existenței” constructorului.

Potrivit companiei, vânzările, profitul și fluxul de numerar sunt supuse unor presiuni puternice.

În 2025, Volkswagen a livrat aproximativ nouă milioane de automobile la nivel mondial, cu aproape 20% mai puține decât în 2019. Una dintre cele mai afectate piețe este China, unde livrările au scăzut cu aproximativ 36% față de 2019. În același timp, producătorii auto chinezi își extind rapid prezența în Europa, iar cota lor de piață este estimată să crească de la aproximativ 3% în 2024 la circa 8% în 2026.

Mai multe fabrici din Germania riscă să rămână fără producție

Documentele interne arată că Volkswagen nu mai poate garanta atribuirea unor noi modele pentru fabricile din Emden, Zwickau, Hanovra și Neckarsulm după încheierea producției actualelor automobile.

Calendarul analizat de companie prevede:

  • Emden și Zwickau – până în 2031;
  • Hanovra – până în 2032;
  • Neckarsulm – până în 2034.

Volkswagen justifică această posibilă reorganizare prin existența unei supracapacități de peste 500.000 de vehicule în Europa și prin costurile mai ridicate ale uzinelor germane comparativ cu alte fabrici europene.

Potrivit unor informații apărute în presa internațională, unele fabrici ar putea fi transformate pentru alte activități industriale. Modelul luat ca exemplu este uzina Volkswagen din Osnabrück, unde s-ar analiza producția de echipamente destinate industriei de apărare în locul automobilelor. Același scenariu ar fi luat în calcul și pentru fabricile din Zwickau, Emden și pentru uzina Audi din Neckarsulm.

Guvernul landului Saxonia Inferioară, acționar important al Volkswagen, a respins însă informațiile potrivit cărora ar fi de acord cu închiderea unor uzine, calificând aceste afirmații drept neadevărate, scrie Bild.

Premierul landului Baden-Württemberg, Cem Özdemir, i-a transmis o scrisoare directorului general al Volkswagen, Oliver Blume, în care solicită menținerea activității uzinei Audi din Neckarsulm. Potrivit acestuia, retragerea producției Audi din oraș ar reprezenta „un semnal politic dezastruos” și ar alimenta dezbaterea privind dezindustrializarea Germaniei. Oficialul a atras atenția că, pe lângă cei aproximativ 15.000 de angajați ai uzinei, depind de această fabrică numeroși furnizori și alte companii din regiune.

Volkswagen vrea să reducă și gama de modele

Planul de reorganizare prevede și simplificarea portofoliului de produse. Până în 2035, grupul intenționează să reducă cu aproximativ 50% numărul modelelor comercializate la nivel mondial, cu excepția pieței chineze. De asemenea, numărul variantelor de motorizare, echipare și configurație tehnică ar urma să fie redus cu până la 75%. Obiectivul financiar al grupului pentru 2030 este atingerea unei marje operaționale de 9%, a unui profit operațional de 30,6 miliarde de euro și reducerea costurilor de dezvoltare cu aproximativ 50 de miliarde de euro.

Conducerea Volkswagen propune și o restructurare a organizării interne. Activitățile operaționale ale Volkswagen AG, care includ divizia de autoturisme, vehicule comerciale și componente și însumează aproximativ 160.000 de angajați, ar urma să fie separate în două companii distincte.

Volkswagen AG ar deveni astfel o societate holding, iar conducerea susține că această reorganizare ar permite luarea unor decizii mai rapide și o structură de management mai eficientă. Potrivit documentelor, această schimbare ar reduce însă și influența reprezentanților angajaților în procesul decizional.

În luna februarie, grupul german a anunțat intenționează să își reducă costurile cu 20% pentru toate mărcile până la sfârșitul anului 2028.

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